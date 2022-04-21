https://arabic.sputniknews.com/20220421/الكرملين-روسيا-تنتظر-الرد-الأوكراني-على-مقترحاتها-كجزء-من-عملية-التفاوض-بعد-تسليم-الوثيقة-لكييف-1061443246.html
الكرملين: روسيا تنتظر الرد الأوكراني على مقترحاتها كجزء من عملية التفاوض بعد تسليم الوثيقة لكييف
الكرملين: روسيا تنتظر الرد الأوكراني على مقترحاتها كجزء من عملية التفاوض بعد تسليم الوثيقة لكييف
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تنتظر الرد الأوكراني على مقترحاتها كجزء من عملية التفاوض بعد تسليم الوثيقة... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T10:12+0000
2022-04-21T10:12+0000
2022-04-21T10:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين إن "تصريح فلاديمير زيلينسكي بأنه لم يتلق ولم يطلع على مسودة الوثيقة التي قدمتها روسيا إلى الجانب الأوكراني، يثير تساؤلات".وأضاف بيسكوف قائلا: "تمت الصياغة الأخيرة من نسخة الوثيقة وتسليمها للوفد المفاوض الأوكراني وننتظر الرد بالرغم من أننا سمعنا بيان الرئيس زيلينسكي بأنه لم يتلق أي نصوص الأمر الذي يثير أسئلة عدة - لماذا لم يتم الإبلاغ عن ذلك للرئيس زيلينسكي؟ هذا غريب".واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: روسيا تنتظر الرد الأوكراني على مقترحاتها كجزء من عملية التفاوض بعد تسليم الوثيقة لكييف
10:12 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 21.04.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تنتظر الرد الأوكراني على مقترحاتها كجزء من عملية التفاوض بعد تسليم الوثيقة لكييف.
وقال بيسكوف للصحفيين إن "تصريح فلاديمير زيلينسكي بأنه لم يتلق ولم يطلع على مسودة الوثيقة التي قدمتها روسيا إلى الجانب الأوكراني، يثير تساؤلات".
وأضاف بيسكوف قائلا: "تمت الصياغة الأخيرة من نسخة الوثيقة وتسليمها للوفد المفاوض الأوكراني وننتظر الرد بالرغم من أننا سمعنا بيان الرئيس زيلينسكي بأنه لم يتلق أي نصوص الأمر الذي يثير أسئلة عدة - لماذا لم يتم الإبلاغ عن ذلك للرئيس زيلينسكي؟ هذا غريب".
واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.