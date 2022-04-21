عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/الكرملين-روسيا-تنتظر-الرد-الأوكراني-على-مقترحاتها-كجزء-من-عملية-التفاوض-بعد-تسليم-الوثيقة-لكييف-1061443246.html
الكرملين: روسيا تنتظر الرد الأوكراني على مقترحاتها كجزء من عملية التفاوض بعد تسليم الوثيقة لكييف
الكرملين: روسيا تنتظر الرد الأوكراني على مقترحاتها كجزء من عملية التفاوض بعد تسليم الوثيقة لكييف
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تنتظر الرد الأوكراني على مقترحاتها كجزء من عملية التفاوض بعد تسليم الوثيقة... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T10:12+0000
2022-04-21T10:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058956934_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5dcd66d30db13d44e7a49f044c15ac2.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين إن "تصريح فلاديمير زيلينسكي بأنه لم يتلق ولم يطلع على مسودة الوثيقة التي قدمتها روسيا إلى الجانب الأوكراني، يثير تساؤلات".وأضاف بيسكوف قائلا: "تمت الصياغة الأخيرة من نسخة الوثيقة وتسليمها للوفد المفاوض الأوكراني وننتظر الرد بالرغم من أننا سمعنا بيان الرئيس زيلينسكي بأنه لم يتلق أي نصوص الأمر الذي يثير أسئلة عدة - لماذا لم يتم الإبلاغ عن ذلك للرئيس زيلينسكي؟ هذا غريب".واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058956934_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2006cea5e6e6cdab3e58a6903754511d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الكرملين: روسيا تنتظر الرد الأوكراني على مقترحاتها كجزء من عملية التفاوض بعد تسليم الوثيقة لكييف

10:12 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 21.04.2022)
© Sputnik . Maksim Blinovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تنتظر الرد الأوكراني على مقترحاتها كجزء من عملية التفاوض بعد تسليم الوثيقة لكييف.
وقال بيسكوف للصحفيين إن "تصريح فلاديمير زيلينسكي بأنه لم يتلق ولم يطلع على مسودة الوثيقة التي قدمتها روسيا إلى الجانب الأوكراني، يثير تساؤلات".
وأضاف بيسكوف قائلا: "تمت الصياغة الأخيرة من نسخة الوثيقة وتسليمها للوفد المفاوض الأوكراني وننتظر الرد بالرغم من أننا سمعنا بيان الرئيس زيلينسكي بأنه لم يتلق أي نصوص الأمر الذي يثير أسئلة عدة - لماذا لم يتم الإبلاغ عن ذلك للرئيس زيلينسكي؟ هذا غريب".
واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала