https://arabic.sputniknews.com/20220421/المستشار-الإعلامي-لرئيس-السيادة-السوداني-القيادة-دعت-إلى-وفاق-لا-يقصي-أحدا-1061441052.html
المستشار الإعلامي لرئيس "السيادة" السوداني: القيادة دعت إلى وفاق لا يقصي أحدا
المستشار الإعلامي لرئيس "السيادة" السوداني: القيادة دعت إلى وفاق لا يقصي أحدا
صرح العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني بأن القيادة السودانية دعت إلى وفاق لا يقصي أحدا في كثر من المناسبات. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T09:13+0000
2022-04-21T09:13+0000
2022-04-21T09:13+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن أبو هاجة قوله إنه في كثير من المناسبات والمواقف "وضعت القيادة السيادية الكرة في ملعب كياناتنا السياسية وتحلت بثقة الصبر الجميل وقالت أن تعالوا إلى كلمة سواء ووفاق لا يقصي فيه أحد".وبحسب أو هاجة، فقد تمنت القيادة السيادية من السياسيين الحد الأدنى من الاتفاق حتى تخرج البلاد إلى واقع جديد، متسائلا عن سبب أن الكيانات السياسية "يستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير ولماذا يركنون ويستمعون إلى الأصوات التي تريد أن تعطل عجلة الاتفاق وتعيق طريق التحول الديمقراطي"، على حد وصفه.واختتم أبو هاجة بمطالبة الأحزاب بأن لا تدع الأشياء تتداعى من حولها، مؤكدا أن الفرص لا زالت مواتية، كما أرجع حالة اللا دولة التي يعيشها السودان إلى التردد وعدم الإقبال بقوة نحو تكوين الأرضية الصلبة التي تبنى عليها الحكومة المهنية، حكومة التكنوقراط القادمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
المستشار الإعلامي لرئيس "السيادة" السوداني: القيادة دعت إلى وفاق لا يقصي أحدا
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صرح العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني بأن القيادة السودانية دعت إلى وفاق لا يقصي أحدا في كثر من المناسبات.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"
عن أبو هاجة قوله إنه في كثير من المناسبات والمواقف "وضعت القيادة السيادية الكرة في ملعب كياناتنا السياسية وتحلت بثقة الصبر الجميل وقالت أن تعالوا إلى كلمة سواء ووفاق لا يقصي فيه أحد".
وبحسب أو هاجة، فقد تمنت القيادة السيادية من السياسيين الحد الأدنى من الاتفاق حتى تخرج البلاد إلى واقع جديد، متسائلا عن سبب أن الكيانات السياسية "يستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير ولماذا يركنون ويستمعون إلى الأصوات التي تريد أن تعطل عجلة الاتفاق وتعيق طريق التحول الديمقراطي"، على حد وصفه.
وشدد أبو هاجة على أن حال بلاده لن ينصلح إلا بالتسامي والتصالح ونزع الغل والتشفي بالعدالة الانتقالية وتناسى الماضي بكل آلامه وجراحاته، مشيرا إلى أن التغيير يتطلب بذل الجهد وأن وعي الأحزاب للدرس والاهتمام بترتيب بيوتهم الحزبية من الداخل والاستعداد للانتخابات القادمة لوجدوا في ذلك خيرا كثيرا.
واختتم أبو هاجة بمطالبة الأحزاب بأن لا تدع الأشياء تتداعى من حولها، مؤكدا أن الفرص لا زالت مواتية، كما أرجع حالة اللا دولة التي يعيشها السودان إلى التردد وعدم الإقبال بقوة نحو تكوين الأرضية الصلبة التي تبنى عليها الحكومة المهنية، حكومة التكنوقراط القادمة.