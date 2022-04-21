https://arabic.sputniknews.com/20220421/المقداد-وعبد-اللهيان-يناقشان-العلاقات-الثنائية-بين-دمشق-وطهران-1061461406.html
المقداد وعبد اللهيان يناقشان العلاقات الثنائية بين دمشق وطهران
المقداد وعبد اللهيان يناقشان العلاقات الثنائية بين دمشق وطهران
ناقش وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T16:12+0000
2022-04-21T16:12+0000
2022-04-21T16:12+0000
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1053651605_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d6f2b98208774854c53007eb9db7cf40.jpg
بغداد - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ناقش مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مكالمة هاتفية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية، وبعض القضايا الإقليمية والدولية".من جهته، أعرب وزير الخارجية السوري عن "ارتياحه للعلاقات الثنائية الذاهبة في التقدم... وأعلن استعداد دمشق لعقد اجتماع لجنة عليا مشتركة لتطوير التعاون في أقرب وقت ممكن".
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الخارجية-الروسية-روسيا-وإيران-تؤكدان-عزمهما-على-التعاون-دون-اعتبار-للعقوبات-1061191168.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1053651605_322:0:2989:2000_1920x0_80_0_0_e3cb1cf1106a069e7346a425639de950.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم
المقداد وعبد اللهيان يناقشان العلاقات الثنائية بين دمشق وطهران
تابعنا عبر
ناقش وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
بغداد - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ناقش مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في
مكالمة هاتفية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية، وبعض القضايا الإقليمية والدولية".
وأعرب عبد اللهيان عن "ارتياحه لاستمرار التعاون على مختلف المستويات بين طهران ودمشق والجهود الخاصة التي يبذلها البلدان لتطوير العلاقات".
وأكد الوزير الإيراني خلال الاتصال أن "الدبلوماسية تعمل بشكل جيد في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي ولسنا بعيدين عن التوصل لاتفاق جيد ودائم".
من جهته، أعرب وزير الخارجية السوري
عن "ارتياحه للعلاقات الثنائية الذاهبة في التقدم... وأعلن استعداد دمشق لعقد اجتماع لجنة عليا مشتركة لتطوير التعاون في أقرب وقت ممكن".