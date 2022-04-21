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المقداد وعبد اللهيان يناقشان العلاقات الثنائية بين دمشق وطهران
المقداد وعبد اللهيان يناقشان العلاقات الثنائية بين دمشق وطهران
ناقش وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
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بغداد - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ناقش مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مكالمة هاتفية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية، وبعض القضايا الإقليمية والدولية".من جهته، أعرب وزير الخارجية السوري عن "ارتياحه للعلاقات الثنائية الذاهبة في التقدم... وأعلن استعداد دمشق لعقد اجتماع لجنة عليا مشتركة لتطوير التعاون في أقرب وقت ممكن".
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المقداد وعبد اللهيان يناقشان العلاقات الثنائية بين دمشق وطهران

16:12 GMT 21.04.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يستقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يستقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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ناقش وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
بغداد - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ناقش مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مكالمة هاتفية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية، وبعض القضايا الإقليمية والدولية".

وأعرب عبد اللهيان عن "ارتياحه لاستمرار التعاون على مختلف المستويات بين طهران ودمشق والجهود الخاصة التي يبذلها البلدان لتطوير العلاقات".

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وأكد الوزير الإيراني خلال الاتصال أن "الدبلوماسية تعمل بشكل جيد في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي ولسنا بعيدين عن التوصل لاتفاق جيد ودائم".

من جهته، أعرب وزير الخارجية السوري عن "ارتياحه للعلاقات الثنائية الذاهبة في التقدم... وأعلن استعداد دمشق لعقد اجتماع لجنة عليا مشتركة لتطوير التعاون في أقرب وقت ممكن".
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