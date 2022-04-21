https://arabic.sputniknews.com/20220421/الملك-الأردني-يحذر-إسرائيل-ونواب-أردنيون-يطالبون-بقطع-العلاقات-معها-1061457515.html
الملك الأردني يحذر إسرائيل ونواب أردنيون يطالبون بقطع العلاقات معها
الملك الأردني يحذر إسرائيل ونواب أردنيون يطالبون بقطع العلاقات معها
ستة وسبعون نائبا أردنيا يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل و5 دول أعضاء في مجلس الأمن تطالب بجلسة طارئة، في مذكرة نيابية أكد نواب أردنيون أن الموقف مما يجري في... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T14:52+0000
2022-04-21T14:52+0000
2022-04-21T14:52+0000
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الملك الأردني يحذر إسرائيل ونواب أردنيون يطالبون بقطع العلاقات معها
الملك الأردني يحذر إسرائيل ونواب أردنيون يطالبون بقطع العلاقات معها
أكد نواب أردنيون في مذكرة نيابية أن الموقف مما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد ينسجم مع مصلحة الدولة الأردنية العليا وطالبوا بمحاسبة القوات الإسرائيلية وبإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان واستدعاء السفير الأردني من تل بيب.أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أستاذ القضية الفلسطينية، مدير جامعة القدس المفتوحة، الدكتور محمد أسعد العويوي، في حديثه لـ "سبوتنيك" قال:بدوره الدكتور طارق خوري، عضو البرلمان الأردني السابق، قالمن جانبه المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس والمتحدث باسمها، الدكتور جودت منّاع، قالالتفاصيل في التسجيل الصوتي ...
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نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
راديو, ما وراء الحدث, аудио
الملك الأردني يحذر إسرائيل ونواب أردنيون يطالبون بقطع العلاقات معها
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ستة وسبعون نائبا أردنيا يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل و5 دول أعضاء في مجلس الأمن تطالب بجلسة طارئة، في مذكرة نيابية أكد نواب أردنيون أن الموقف مما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد ينسجم مع مصلحة الدولة الأردنية العليا، وطالبوا بمحاسبة القوات الإسرائيلية وبإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان واستدعاء السفير الأردني من تل بيب.
أكد نواب أردنيون في مذكرة نيابية أن الموقف مما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد ينسجم مع مصلحة الدولة الأردنية العليا وطالبوا بمحاسبة القوات الإسرائيلية وبإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان واستدعاء السفير الأردني من تل بيب.
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أستاذ القضية الفلسطينية، مدير جامعة القدس المفتوحة، الدكتور محمد أسعد العويوي، في حديثه لـ "سبوتنيك
" قال:
إن "الوضع الفلسطيني بشكل عام متأزم وفي حال تماس مستمر مع الكيان الإسرائيلي الذي يقتل ويعتقل وينتهك الأرض كل يوم. منذ بداية شهر رمضان وحتى اللحظة يمارس الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في عمليات التنكيل والاعتداء على الشعب الفلسطيني وتدنيس المقدسات الإسلامية خاصة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي،هذا قد يؤدي إلى تصعيد وتوتر الأوضاع بشكل كبير، ما يجعلنا على صفيح ساخن قابل للإنفجار بأي لحظة بسبب حدث هنا أو هناك أو بسبب أي حماقة من قبل الإحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين المدعومين من قبل جيش الاحتلال الذي تلقى أوامر من أعلى السلطات السياسية بقتل الفلسطينيين، نحن نثمن عالياً الموقف الروسي المستجد".
بدوره الدكتور طارق خوري، عضو البرلمان الأردني السابق، قال
إن "فلسطين لن تتحرر بالبيانات والإستنكار والمؤتمرات في ظل التطبيع الجاري مع معظم الدول، وهنا أنا أميز بين الشعوب والحكومات، بالنسبة لي كل حبة تراب من فلسطين هي المسجد الأقصى وكنسية القيامة، القضية الفلسطينية لها شعبها ومقاومتها ومدعومة من المحور المقاوم، محاولة البرلمان الأردني جيدة نعم قد تشكل دعماً معنوياً ولايمكن أن تطبق على الأرض، الأردن محكوم بإتفاق سلام مع العدو الإسرائيلي والحكومة الفلسطينية كذلك، دور جلالة الملك قوي ويمكنه أن يفعل شيء وإستطاع في مراحل عديدة أن يحدث تغييراً،الوصاية على المقدسات الإسلامية ممنوحة لجلالة الملك وفق إتفاق وادي عربة وكذلك المقدسات المسيحية ممنوحة بكتاب رسمي من السلطة الفلسطينية،هذا العدو لا يعرف لغة العقل والسلم والإنسانية، ما أخذ بالقوة لايرد إلا بالقوة".
من جانبه المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس والمتحدث باسمها، الدكتور جودت منّاع، قال
إن "الحملة الدولية للدفاع عن القدس تنظم مؤتمراً دولياً قانونياً بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية في الكويت في شهر أيار المقبل الهدف منه عرض الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة والاعتداءات الدموية على الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية أمام عدد كبير من المحامين من نحو 20 دولة، نحن نتابع أخبار اتصالات الرئيس بوتين مع الرئيس محمود عباس، نحن نثق بالموقف الروسي وندرك أن روسيا على اتصال دائم من خلال سفارة فلسطين في موسكو للاطلاع على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ونعلم أن الروس لايرغبون بالتصعيد، موقف الأردن موقف جيد يبنى عليه ويستمد الدعم من النضال الفلسطيني مع موقف جلالة الملك عبد الثاني سيؤتي بنتائج جيدة لمصلحة السلم المحلي والإقليمي والعالمي".
التفاصيل في التسجيل الصوتي ...