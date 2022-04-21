https://arabic.sputniknews.com/20220421/الهند-رفضت-السماح-لطائرة-يابانية-متوجهة-إلى-أوكرانيا-بالهبوط-على-أراضيها-1061438740.html
الهند ترفض السماح لطائرة يابانية متوجهة إلى أوكرانيا بالهبوط على أراضيها
الهند ترفض السماح لطائرة يابانية متوجهة إلى أوكرانيا بالهبوط على أراضيها
رفضت الهند استقبال طائرة تابعة للجيش الياباني يفترض أنها تحمل مواد إغاثية إلى أوكرانيا. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T08:20+0000
2022-04-21T08:20+0000
2022-04-21T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وكان يجب أن تحط الطائرة في الهند أثناء قيامها برحلة من اليابان إلى بولندا أو رومانيا.وأفادت وكالة "كيودو" للأنباء أنه تمت تسوية هذه المسألة على مستوى الخبراء، ولكن السلطات الهندية اعتذرت عن عدم استقبال الطائرة في العشرين من أبريل/نيسان بسبب نقص التنسيق. ويجب أن تتخذ الهند القرار النهائي غدا الجمعة.ونقلت الوكالة عن عضو قيادي في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم إن الهند قريبة الصلة بروسيا ولذا كان متوقعا أن تعيد الهند طائرة محملة بالمساعدات لأوكرانيا إلى نقطة انطلاقها.وتشهد أوكرانيا حاليًا عملية عسكرية خاصة تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية بهدف تحرير مناطق فيها من نظام العنصرية النازية المعادي لروسيا والروس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الهند ترفض السماح لطائرة يابانية متوجهة إلى أوكرانيا بالهبوط على أراضيها
08:20 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 08:22 GMT 21.04.2022) تابعنا عبر
رفضت الهند استقبال طائرة تابعة للجيش الياباني يفترض أنها تحمل مواد إغاثية إلى أوكرانيا.
وكان يجب أن تحط الطائرة في الهند أثناء قيامها برحلة من اليابان إلى بولندا أو رومانيا.
وأفادت
وكالة "كيودو" للأنباء أنه تمت تسوية هذه المسألة على مستوى الخبراء، ولكن السلطات الهندية اعتذرت عن عدم استقبال الطائرة في العشرين من أبريل/نيسان بسبب نقص التنسيق. ويجب أن تتخذ الهند القرار النهائي غدا الجمعة.
ونقلت الوكالة عن عضو قيادي في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم إن الهند قريبة الصلة بروسيا ولذا كان متوقعا أن تعيد الهند طائرة محملة بالمساعدات لأوكرانيا إلى نقطة انطلاقها.
وتشهد أوكرانيا حاليًا عملية عسكرية خاصة تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية بهدف تحرير مناطق فيها من نظام العنصرية النازية المعادي لروسيا والروس.