https://arabic.sputniknews.com/20220421/الهند-مشروعات-ضخمة-لتحويل-روث-الأبقار-إلى-مصدر-للطاقة-فيديو-1061438332.html
الهند... مشروعات ضخمة لتحويل روث الأبقار إلى مصدر للطاقة... فيديو
الهند... مشروعات ضخمة لتحويل روث الأبقار إلى مصدر للطاقة... فيديو
تحاول العديد من دول العالم التوسع في استخدام مصادر طاقة بديلة تمكنها من تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T08:27+0000
2022-04-21T08:27+0000
2022-04-21T08:27+0000
اقتصاد
أخبار الهند اليوم
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وتعد الهند من الدول التي اتخذت خطوات في هذا الاتجاه ومنها استخدام روث الأبقار كمصدر وقود بديل عن الفحم في بعض المشروعات.ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من جهود الهند لاستخدام روث الأبقار كمصدر للطاقة النظيفة، حيث يتم تحويله في مشروعات خاصة إلى غاز طبيعي يكون أقل تلويثا للبيئة.وقالت الصحيفة إن الهند بدأت تجميع روث الأبقار في أماكن تخزين ضخمة تمهيدا لاستخدامها كوقود.ولفتت إلى أنه يتم خلط روث الأبقاء مع المخلفات المنزلية قبل بدء عملية استخدامها كوقود.ويقول مزارعون من الهند إن هذا المشروع سيعود بالنفع عليهم أيضا لأنهم سيتمكنون من التخلص من روث الأبقار في حظائر الماشية مقابل الأموال.
https://arabic.sputniknews.com/20200912/نجم-بوليوود-يكشف-سبب-شربه-بول-البقر-بشكل-يومي-1046522722.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار الهند اليوم
الهند... مشروعات ضخمة لتحويل روث الأبقار إلى مصدر للطاقة... فيديو
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تحاول العديد من دول العالم التوسع في استخدام مصادر طاقة بديلة تمكنها من تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم.
وتعد الهند من الدول التي اتخذت خطوات في هذا الاتجاه ومنها استخدام روث الأبقار كمصدر وقود بديل عن الفحم في بعض المشروعات.
12 سبتمبر 2020, 13:33 GMT
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من جهود الهند لاستخدام روث الأبقار كمصدر للطاقة النظيفة، حيث يتم تحويله في مشروعات خاصة
إلى غاز طبيعي يكون أقل تلويثا للبيئة.
وقالت الصحيفة إن الهند بدأت تجميع
روث الأبقار في أماكن تخزين ضخمة تمهيدا لاستخدامها كوقود.
ولفتت إلى أنه يتم خلط روث الأبقاء مع المخلفات المنزلية قبل بدء عملية استخدامها كوقود.
ويقول مزارعون من الهند إن هذا المشروع سيعود بالنفع عليهم أيضا لأنهم سيتمكنون من التخلص من روث الأبقار
في حظائر الماشية مقابل الأموال.