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اليابان تفتتح ممرا سياحيا في "وادي الثلوج العظيم"... فيديو
اليابان تفتتح ممرا سياحيا في "وادي الثلوج العظيم"... فيديو
تمتلك اليابان طبيعة متنوعة وتعد الثلوج أحد مظاهر جمالها التي تحرص الدولة على تحويلها إلى مزارات سياحية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T11:59+0000
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نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، اليوم الخميس، قالت إنه يرصد ممرا جليديا تم تشييده لتنظيم رحلات سياحية على طريق يعرف بـ "طريق تاتياما كوروب ألبين".ويتميز هذا الطريق بمروره وسط منطقة تعرف بـ "وادي الثلوج العظيم" بطول 500 متر ويسمح بمرور الحافلات، التي تمكن السائحين من مشاهدة الطبيعة الخلابة للشتاء في تلك المناطق.ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المناطق يمكن أن يزورها نحو 5 آلاف سائح خلال الفترة من أبريل/ نيسان حتى مايو/ أيار من كل عام.
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منوعات, أخبار العالم الآن

اليابان تفتتح ممرا سياحيا في "وادي الثلوج العظيم"... فيديو

11:59 GMT 21.04.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYأطفال يلغبون على الجليد
أطفال يلغبون على الجليد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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تمتلك اليابان طبيعة متنوعة وتعد الثلوج أحد مظاهر جمالها التي تحرص الدولة على تحويلها إلى مزارات سياحية.
نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، اليوم الخميس، قالت إنه يرصد ممرا جليديا تم تشييده لتنظيم رحلات سياحية على طريق يعرف بـ "طريق تاتياما كوروب ألبين".
ويتميز هذا الطريق بمروره وسط منطقة تعرف بـ "وادي الثلوج العظيم" بطول 500 متر ويسمح بمرور الحافلات، التي تمكن السائحين من مشاهدة الطبيعة الخلابة للشتاء في تلك المناطق.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المناطق يمكن أن يزورها نحو 5 آلاف سائح خلال الفترة من أبريل/ نيسان حتى مايو/ أيار من كل عام.
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