https://arabic.sputniknews.com/20220421/اليابان-تفتتح-ممرا-سياحيا-في-وادي-الثلوج-العظيم-فيديو-1061448589.html
اليابان تفتتح ممرا سياحيا في "وادي الثلوج العظيم"... فيديو
اليابان تفتتح ممرا سياحيا في "وادي الثلوج العظيم"... فيديو
تمتلك اليابان طبيعة متنوعة وتعد الثلوج أحد مظاهر جمالها التي تحرص الدولة على تحويلها إلى مزارات سياحية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T11:59+0000
2022-04-21T11:59+0000
2022-04-21T11:59+0000
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نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، اليوم الخميس، قالت إنه يرصد ممرا جليديا تم تشييده لتنظيم رحلات سياحية على طريق يعرف بـ "طريق تاتياما كوروب ألبين".ويتميز هذا الطريق بمروره وسط منطقة تعرف بـ "وادي الثلوج العظيم" بطول 500 متر ويسمح بمرور الحافلات، التي تمكن السائحين من مشاهدة الطبيعة الخلابة للشتاء في تلك المناطق.ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المناطق يمكن أن يزورها نحو 5 آلاف سائح خلال الفترة من أبريل/ نيسان حتى مايو/ أيار من كل عام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن
اليابان تفتتح ممرا سياحيا في "وادي الثلوج العظيم"... فيديو
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تمتلك اليابان طبيعة متنوعة وتعد الثلوج أحد مظاهر جمالها التي تحرص الدولة على تحويلها إلى مزارات سياحية.
نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، اليوم الخميس، قالت إنه يرصد ممرا جليديا
تم تشييده لتنظيم رحلات سياحية على طريق يعرف بـ "طريق تاتياما كوروب ألبين".
ويتميز هذا الطريق بمروره وسط منطقة تعرف بـ "وادي الثلوج
العظيم" بطول 500 متر ويسمح بمرور الحافلات، التي تمكن السائحين من مشاهدة الطبيعة الخلابة للشتاء في تلك المناطق.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المناطق يمكن أن يزورها نحو 5 آلاف سائح
خلال الفترة من أبريل/ نيسان حتى مايو/ أيار من كل عام.