https://arabic.sputniknews.com/20220421/انخفاض-حصة-اليورو-في-المعاملات-الدولية-إلى-الحد-الأدنى-منذ-يونيو-2020-1061448493.html
انخفاض حصة اليورو في المعاملات الدولية إلى الحد الأدنى منذ يونيو 2020
انخفاض حصة اليورو في المعاملات الدولية إلى الحد الأدنى منذ يونيو 2020
تراجعت حصة اليورو في المعاملات الدولية في مارس/ آذار إلى الحد الأدنى منذ يونيو 2020، لتصل إلى 35.36%، وفقا لنظام "سويفت" الدولي للمعاملات بين البنوك. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T11:57+0000
2022-04-21T11:57+0000
2022-04-21T11:57+0000
اقتصاد
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انخفضت حصة اليورو بمقدار 2.43 نقطة مئوية، مقارنة بشهر فبراير/ شباط من هذا العام. وشملت العملات الخمس الأكثر شعبية في مارس الجنيه البريطاني (بحصة 6.47٪) والين الياباني (2.8٪) واليوان الصيني (2.2٪).
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اقتصاد
انخفاض حصة اليورو في المعاملات الدولية إلى الحد الأدنى منذ يونيو 2020
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تراجعت حصة اليورو في المعاملات الدولية في مارس/ آذار إلى الحد الأدنى منذ يونيو 2020، لتصل إلى 35.36%، وفقا لنظام "سويفت" الدولي للمعاملات بين البنوك.
انخفضت حصة اليورو
بمقدار 2.43 نقطة مئوية، مقارنة بشهر
فبراير/ شباط من هذا العام.
وعلى العكس من ذلك، أظهر الدولار اتجاها إيجابيا، فقد ارتفعت حصته في المعاملات الدولية بنسبة 2.22 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير وبلغت 41.07٪.
وشملت العملات الخمس الأكثر شعبية في مارس الجنيه البريطاني (بحصة 6.47٪) والين الياباني (2.8٪) واليوان الصيني (2.2٪).