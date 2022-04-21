https://arabic.sputniknews.com/20220421/انطلاق-اجتماع-اللجنة-الوزارية-العربية-في-الأردن-لبحث-التوترات-في-القدس-ووقف-التصعيد-الإسرائيلي-1061440707.html

انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية العربية في الأردن لبحث التوترات في القدس ووقف التصعيد الإسرائيلي

انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية العربية في الأردن لبحث التوترات في القدس ووقف التصعيد الإسرائيلي

انطلق الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمان. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T09:03+0000

2022-04-21T09:03+0000

2022-04-21T09:03+0000

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وقالت قناة المملكة الأردنية، إن "الاجتماع الطارئ يبحث الأوضاع الخطيرة في القدس، ووقف التصعيد الإسرائيلي، واستعادة التهدئة الشاملة".وكانت قناة المملكة، أفادت في وقت سابق بأنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ في العاصمة عمّان الخميس بعد مشاورات أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي مع نظرائه أعضاء اللجنة ووزير خارجية الإمارات والأمين العام لجامعة الدول العربية.وأوضحت أن اللجنة، التي يرأسها الأردن، تضم "الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية. وستشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، كما سيحضر الأمين العام لجامعة الدول العربية".واستدعت وزارة الخارجية الأردنية، في وقت سابق، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مطالبة بوقفها فورا.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير هيثم أبو الفول، إن "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان إلى مقر الوزارة، لنقل رسالة احتجاج بشأن الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية في المسجد الأقصى".وذكر أنه "تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية برسالة احتجاج لنقلها على الفور لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه واللذين يمثلان تصعيدا خطيرا وخرقا مدانا ومرفوضا استنادا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".وأعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في وقت سابق، استدعاء ‏‏السفير الإسرائيلي، لـ"إيصال رسالة المملكة الصارمة الواضحة، والتي تدين فيها التصرفات الإسرائيلية".‏وأشار الصفدي خلال جلسة نقاشية في مجلس النواب الأردني إلى أن السفير الإسرائيلي لم يكن موجودا في العاصمة الأردنية عمّان، وأضاف أنه سيتم اليوم استدعاء القائم بأعمال السفارة.وتابع أن "الأردن كثف جهوده المستمرة بالاتصال مع جميع الأطراف الدولية وبتنسيق يومي مع الفلسطينيين"، مؤكدا أن "الأردن وقف بحزم كما وقف دائما ضد محاولات الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".وتقتحم قوات الأمن الإسرائيلية، منذ الأحد الماضي، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".وأضاف شاهد العيان أن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.

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