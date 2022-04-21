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https://arabic.sputniknews.com/20220421/انفجار-عبوة-ناسفة-دون-وقوع-ضحايا-بالقرب-من-مبنى-مؤسسة-في-إسطنبول-1061439976.html
انفجار عبوة ناسفة دون وقوع ضحايا بالقرب من مبنى مؤسسة في إسطنبول
انفجار عبوة ناسفة دون وقوع ضحايا بالقرب من مبنى مؤسسة في إسطنبول
أعلنت السلطات المحلية في مدينة إسطنبول، صباح اليوم الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مبنى مؤسسة الشباب في منطقة غازي عثمان باشا. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T08:56+0000
2022-04-21T08:56+0000
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وأصدر مكتب حاكم إسطنبول بيانا رسميا وجاء فيه: "تم الإبلاغ عن انفجار أمام فرع مؤسسة الشباب التركي في منطقة غازي عثمان باشا في شارع حريت ماهاليسي حوالي الساعة السادسة صباحا اليوم".وأضاف البيان: "تم استهداف المبنى ولم يسقط قتلى أو جرحى، حيث تم العثور على شظايا من العبوة الناسفة في مكان الحادث وتم فتح تحقيق قضائي وإداري بهذا الموضوع".في السياق نفسه، ذكرت صحيفة تركية أنه بعد فحص كاميرات المراقبة اكتشفت سلطات إنفاذ القانون أن امرأة مجهولة جاءت إلى مدخل مبنى مؤسسة الشباب في وقت مبكر من الصباح وتركت متفجرات محلية الصنع في المكان.
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انفجار عبوة ناسفة دون وقوع ضحايا بالقرب من مبنى مؤسسة في إسطنبول

08:56 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Burcu Okutanآيا صوفيا، اسطنبول، تركيا يوليو 2020
آيا صوفيا، اسطنبول، تركيا يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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أعلنت السلطات المحلية في مدينة إسطنبول، صباح اليوم الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مبنى مؤسسة الشباب في منطقة غازي عثمان باشا.
وأصدر مكتب حاكم إسطنبول بيانا رسميا وجاء فيه: "تم الإبلاغ عن انفجار أمام فرع مؤسسة الشباب التركي في منطقة غازي عثمان باشا في شارع حريت ماهاليسي حوالي الساعة السادسة صباحا اليوم".
وأضاف البيان: "تم استهداف المبنى ولم يسقط قتلى أو جرحى، حيث تم العثور على شظايا من العبوة الناسفة في مكان الحادث وتم فتح تحقيق قضائي وإداري بهذا الموضوع".
في السياق نفسه، ذكرت صحيفة تركية أنه بعد فحص كاميرات المراقبة اكتشفت سلطات إنفاذ القانون أن امرأة مجهولة جاءت إلى مدخل مبنى مؤسسة الشباب في وقت مبكر من الصباح وتركت متفجرات محلية الصنع في المكان.
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