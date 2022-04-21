https://arabic.sputniknews.com/20220421/بعد-لقائه-عضوة-الكنيست-المستقيلة-هل-يشكل-غانتس-حكومة-بديلة-في-إسرائيل-1061447951.html

بعد لقائه عضوة الكنيست المستقيلة... هل يشكل غانتس حكومة بديلة في إسرائيل

بعد لقائه عضوة الكنيست المستقيلة... هل يشكل غانتس حكومة بديلة في إسرائيل

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الأربعاء، مع البرلمانية المستقيلة من "الكنيست" عيديت سيلمان، لبحث تشكيل حكومة بديلة في البلاد. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T11:48+0000

2022-04-21T11:48+0000

2022-04-21T11:48+0000

إسرائيل

العالم العربي

انتخابات الكنيست الإسرائيلي

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الخميس، أن غانتس التقى بعيديت سيلمان، عضوة الكنيست المستقيلة عن حزب "يمينا"، وهو اللقاء الأول لها منذ تقديم استقالتها من البرلمان الإسرائيلي قبل أسبوعين.وطلبت سيلمان الاجتماع مع غانتس، باعتباره رئيس حزب "كاحول لافان" لبحث مدى إمكانية إقامة حكومة بديلة بدلا من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم الحالي، بقيادة نفتالي بينيت، وإقامة مستوطنة "أفيتار".يذكر أن غانتس أجرى محادثتين مع عضو الكنيست موشيه جفني، رئيس حزب "يهودت هتوراه" اليميني، بدعوة من الأخير، الأسبوع الماضي، بهدف بحث تشكيل غانتس لحكومة إسرائيلية بديلة.جاءت هذه المحادثات الثنائية المغلقة على خلفية استقالة عيديت سيلمان عضوة الكنيست عن حزب "يمينا" الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، من الائتلاف الحكومي في البلاد، بقيادة نفتالي بينيت، وهو ما ينذر باحتمالية تفكيك الحكومة الحالية في تل أبيب.وأكد الموقع العبري "واللا" أن موشيه جفني يحول دون دخول بلاده في انتخابات برلمانية خامسة، إلا أن بيني غانتس رفض اقتراح رئيس حزب "يهودت هتوراه"، رغم علم أعضاء حزب "الليكود" المعارض، بزعامة بنيامين نتنياهو، بهذه اللقاءات الثنائية.ويذكر أن استقالة عضوة الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف الحكومي في البلاد، فتحت الباب، مجددا، أمام احتمالية تفكيك الحكومة الحالية في إسرائيل.

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