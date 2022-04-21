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بوتين: العملية العسكرية في مدينة ماريوبول ناحجة وجنودنا أبطال
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220421/بوتين-العملية-العسكرية-في-مدينة-ماريوبول-ناحجة-وجنودنا-أبطال-1061436141.html
بوتين: العملية العسكرية في مدينة ماريوبول ناحجة وجنودنا أبطال
بوتين: العملية العسكرية في مدينة ماريوبول ناحجة وجنودنا أبطال
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن نجاح العملية العسكرية في مدينة ماريوبول، مؤكدا على شجاعة وتضحيات القوات المسلحة الروسية خلال مهماتهم العسكرية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T07:27+0000
2022-04-21T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "إنجاز العمل القتالي لتحرير مدينة ماريوبول هو نجاح وأهنئكم".وأكد الرئيس بوتين أن "جنود الجيش الروسي كلهم ​​أبطال بالنسبة له وللوطن"، مضيفا "أريدهم أن يعرفوا هم جميعًا أبطال. في فهم روسيا كلها. إنهم جميعًا أبطال".وأضاف بوتين قائلا إنه "لا يوجد حاجة للدخول إلى الخنادق ومن الضروري إغلاق المنطقة الصناعية في آزوفستال بشكل كامل لكي لا يتسنى لأحد الخروج حتى". وفقا له، من الضروري التفكير بالحفاظ على حياة وصحة الجنود والضباط الروس خلال هذه العملية.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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بوتين: العملية العسكرية في مدينة ماريوبول ناحجة وجنودنا أبطال

07:27 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 07:42 GMT 21.04.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن نجاح العملية العسكرية في مدينة ماريوبول، مؤكدا على شجاعة وتضحيات القوات المسلحة الروسية خلال مهماتهم العسكرية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "إنجاز العمل القتالي لتحرير مدينة ماريوبول هو نجاح وأهنئكم".
وأكد الرئيس بوتين أن "جنود الجيش الروسي كلهم ​​أبطال بالنسبة له وللوطن"، مضيفا "أريدهم أن يعرفوا هم جميعًا أبطال. في فهم روسيا كلها. إنهم جميعًا أبطال".
وأضاف بوتين قائلا إنه "لا يوجد حاجة للدخول إلى الخنادق ومن الضروري إغلاق المنطقة الصناعية في آزوفستال بشكل كامل لكي لا يتسنى لأحد الخروج حتى".
وفقا له، من الضروري التفكير بالحفاظ على حياة وصحة الجنود والضباط الروس خلال هذه العملية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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