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https://arabic.sputniknews.com/20220421/بيليه-يخرج-من-المستشفى-بعد-علاجه-من-سرطان-القولون-1061470844.html
بيليه يخرج من المستشفى بعد علاجه من سرطان القولون
بيليه يخرج من المستشفى بعد علاجه من سرطان القولون
أفاد المركز الطبي في ساو باولو، اليوم الخميس، بخروج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه من المستشفى. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
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بيليه
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وخرج بيليه بعد أربعة أيام من دخوله في إطار علاجه من سرطان القولون، بحسب وكالة فرانس برس.وأفاد مستشفى ألبرت أينشتاين في بيان أن بيليه البالغ 81 عامًا "في حالة سريرية جيدة ومستقرة".وتدهورت صحة بيليه في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات في العمود الفقري والفخذ والركبة، مما قلل من قدرته على الحركة وأجبره على الخضوع لعملية جراحية.وفي الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي خضع بيليه لعملية جراحية في المستشفى نفسه لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية.ومكث بعدها 10 أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.وأُدخِلَ بيليه الى المستشفى مرة أخرى لمدة أسبوعين في كانون الأول/ديسمبر الماضي لتلقي العلاج الكيميائي، ثم في شباط/فبراير ليس لمواصلة علاجه من السرطان وحسب بل لأنه أصيب أيضًا بالتهاب في المسالك البولية، وسيزور المستشفى تكرارًا لمواصلة علاج سرطان الكولون وفق عائلته.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/دخول-الأسطورة-البرازيلية-بيليه-المستشفى-1061411154.html
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بيليه يخرج من المستشفى بعد علاجه من سرطان القولون

22:32 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Sergey Guneevالأسطورة البرازيلية بيليه
الأسطورة البرازيلية بيليه - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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أفاد المركز الطبي في ساو باولو، اليوم الخميس، بخروج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه من المستشفى.
وخرج بيليه بعد أربعة أيام من دخوله في إطار علاجه من سرطان القولون، بحسب وكالة فرانس برس.
اللاعب البرازيلي بيليه - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
دخول الأسطورة البرازيلية بيليه المستشفى
أمس, 12:47 GMT
وأفاد مستشفى ألبرت أينشتاين في بيان أن بيليه البالغ 81 عامًا "في حالة سريرية جيدة ومستقرة".
وتدهورت صحة بيليه في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات في العمود الفقري والفخذ والركبة، مما قلل من قدرته على الحركة وأجبره على الخضوع لعملية جراحية.
وفي الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي خضع بيليه لعملية جراحية في المستشفى نفسه لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية.
ومكث بعدها 10 أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.
وأُدخِلَ بيليه الى المستشفى مرة أخرى لمدة أسبوعين في كانون الأول/ديسمبر الماضي لتلقي العلاج الكيميائي، ثم في شباط/فبراير ليس لمواصلة علاجه من السرطان وحسب بل لأنه أصيب أيضًا بالتهاب في المسالك البولية، وسيزور المستشفى تكرارًا لمواصلة علاج سرطان الكولون وفق عائلته.
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