https://arabic.sputniknews.com/20220421/ترامب-يتهم-المذيع-البريطاني-بيرس-مورغان-بفبركة-فيديو-معه-حصد-ملايين-المشاهدات-1061465597.html

ترامب يتهم المذيع البريطاني بيرس مورغان بفبركة فيديو معه حصد ملايين المشاهدات

ترامب يتهم المذيع البريطاني بيرس مورغان بفبركة فيديو معه حصد ملايين المشاهدات

نفى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مغادرته مقابلة تلفزيونية مع المذيع البريطاني، بيرس ‏مورغان.‏ 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T18:22+0000

2022-04-21T18:22+0000

2022-04-21T18:22+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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ونشرت المحطة التلفزيونية الجديدة، "Talk Tv"، المملوكة لرجل الأعمال، روبرت ميردوخ، أمس الأربعاء، فيديو ترويجي لمقابلة كان بيرس مورغان أجراها مع ترامب في عام 2020، والذي يبيّن انسحاب الأخير منها غاضبا من خط الاستجواب المتشدد معه.ويقول ترامب في ختام مقطع الفيديو: "أغلقوا الكاميرا، أنتم لستم أمناء أبدا".وتم عرض الفيديو بمناسبة الترويج لبرنامج بيرس بيرس مورغان الجديد على المحطة، والذي سيعرض يوم الاثنين المقبل.وحصد الفيديو أكثر من 2 مليون مشاهدة.لكن أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية أنها حصلت على تسجيل صوتي من المتحدث باسم ترامب، تايلور بودويتش، والذي يظهر أن مقابلة الرئيس الأمريكي السابق لم تنته بمغادرته موقع التصوير غاضبا، كما يزعم مقطع الفيديو.ويعرض التسجيل الصوتي قصة مختلفة، إذ يبيّن ضحك ترامب مع بيروس مورغان، وشكر كلا منهما الآخر، ولا توجد مؤشرات على انسحاب ترامب من المقابلة.ويقول مورغان في التسجيل الصوتي في النهاية: "كانت تلك مقابلة رائعة"، ويرد عليه ترامب بـ"نعم"، والرئيس الأمريكي السابق: "أغلقوا الكاميرا" بعد نهوضه من كرسيه استعدادا للمغادرة.وأكد المتحدث باسم دونالد ترامب أن بيرس مورغان قام بتعديل مقطع الفيديو بشكل تضليلي، من أجل إثارة ضجة حول برنامجه الجديد.وقال المتحدث باسم ترامب، تايلور بودويتش، في بيان: "هذه محاولة مثيرة للشفقة لاستخدام الرئيس ترامب كوسيلة لإحياء الحياة المهنية لمضيف تلفزيوني فاشل".وأضاف أن المقابلة مع ترامب كان من المقرر أن تستغرق 20 دقيقة فقط، لكنها استمرت لأكثر من ساعة.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم