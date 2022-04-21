https://arabic.sputniknews.com/20220421/تركيا-تصنف-تفجيري-ولايتي-بورصة-وإسطنبول-بأنهما-عملان-إرهابيان-1061464016.html

تركيا تصنف تفجيري ولايتي بورصة وإسطنبول بأنهما "عملان إرهابيان"

تركيا تصنف تفجيري ولايتي بورصة وإسطنبول بأنهما "عملان إرهابيان"

صنف وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، تفجيري ولايتي بورصة وإسطنبول على أنهما "عملان إرهابيان"، لافتا إلى أنه تم تنفيذهما في وقت متزامن. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T17:24+0000

2022-04-21T17:24+0000

2022-04-21T17:24+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال الوزير التركي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن "من الواضح أن التفجيرين في ولايتي بورصة وإسطنبول عملان إرهابيان وتم تنفيذهما في وقت متزامن".وأضاف أنه "تم استخدام مواد مشابهة في التفجيرين".وتابع الوزير التركي أنه "من المحتمل أن يخطط حزب العمال الكردستاني لهجمات في تركيا ردا على عملية [المخلب القفل]".من جهته، أكد وزير الدفاع التركي أن "قوات الأمن التركية تواصل ملاحقة منفذي الهجوم في بورصة وتوصلت إلى نتائج مهمة بهذا الشأن".وانفجرت عبوة ناسفة، صباح اليوم الخميس، أمام فرع مؤسسة الشباب التركي في مدينة إسطنبول والتي تضم بين أعضاء مجلسها الاستشاري الأعلى نجل الرئيس التركي بلال أردوغان، من دون أن تسفر عن قتلى أو جرحى.كما وقع، أمس الأربعاء، هجوم استهدف حافلة نقل موظفي سجن في ولاية "بورصة" التركية، عبر تفجير عبوة ناسفة وضعت على الطريق، ما أدى إلى مقتل أحد حراس السجن، وإصابة آخرين.وتأتي هذه الانفجارات بالتزامن مع عملية عسكرية أطلقتها تركيا ضد منظمة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/قتلى-جراء-انفجار-استهدف-حافلة-تقل-حراس-سجن-في-تركيا-والداخلية-ترجح-أن-يكون-إرهابيا-1061398116.html

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