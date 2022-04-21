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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ-57-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061433175.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ 57 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ 57 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم السابع والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T05:38+0000
2022-04-21T05:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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طيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ 57 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:38 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 05:39 GMT 21.04.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم السابع والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:59 GMT 21.04.2022
لوغانسك: مدينة روبيجني باتت تحت السيطرة وتتم عملية التمشيط فيها
05:58 GMT 21.04.2022
السفارة الروسية: العقوبات الأمريكية تكشف يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو
أكدت السفارة الروسية في واشنطن، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، بأن هذه القيود أصبحت عبثية بشكل متزايد وتشير إلى يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو.
وأوضحت السفارة على "تلغرام": "بسبب ما يبدو أن الاتهامات بعيدة التحقيق وغير صحيحة، أصبحت العقوبات عبثية أكثر فأكثر، ودليل على يأس واشنطن من عدم قدرتها على إخضاع بلدنا لإرادتها".
وأعلنت الخزانة الأمريكية، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت العشرات من الأفراد والكيانات القانونية.

وذكرت الوزارة، في بيان أن "29 فردًا و40 كيانًا قانونيًا في روسيا الاتحادية تمت إضافتهم لقائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية".
وأوضح البيان أن من بين من شملتهم العقوبات الجديدة النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك "أوتكريتيا" ميخائيل زادورنوف.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات الجديدة شملت أيضا البنك التجاري الروسي "ترانس كابيتل" ورجل الأعمال الروسي مالوفيف كونستانتين فاليريفيش.
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