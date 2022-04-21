تغطية مباشرة... اليوم الـ 57 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

السفارة الروسية: العقوبات الأمريكية تكشف يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو

أكدت السفارة الروسية في واشنطن، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، بأن هذه القيود أصبحت عبثية بشكل متزايد وتشير إلى يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو.

وأوضحت السفارة على "تلغرام": "بسبب ما يبدو أن الاتهامات بعيدة التحقيق وغير صحيحة، أصبحت العقوبات عبثية أكثر فأكثر، ودليل على يأس واشنطن من عدم قدرتها على إخضاع بلدنا لإرادتها".

وأعلنت الخزانة الأمريكية، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت العشرات من الأفراد والكيانات القانونية.



وذكرت الوزارة، في بيان أن "29 فردًا و40 كيانًا قانونيًا في روسيا الاتحادية تمت إضافتهم لقائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية".

وأوضح البيان أن من بين من شملتهم العقوبات الجديدة النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك "أوتكريتيا" ميخائيل زادورنوف.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات الجديدة شملت أيضا البنك التجاري الروسي "ترانس كابيتل" ورجل الأعمال الروسي مالوفيف كونستانتين فاليريفيش.