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تفاصيل حادث تصادم حافلة سياحية وسيارة في صعيد مصر... صور
تفاصيل حادث تصادم حافلة سياحية وسيارة في صعيد مصر... صور
تعرضت حافلة سياحية، تقل 38 سائحا بولنديا، لحادث تصادم مع سيارة في محافظة قنا، بصعيد مصر. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T11:58+0000
2022-04-21T12:17+0000
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وأفاد موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري، بأن الحادث وقع بين حافلة سياحية وسيارة ملاكي، بالقرب من قرية الجبلاو، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين من المصريين، دون إصابات بين الأجانب.وتلقت الأجهزة الأمنية في المحافظة، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث التصادم، و"تم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث".وأسفر الحادث عن وفاة شخص مجهول الهوية، وإصابة آخر وسيدة، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.وتبين من التحريات أن الحافلة "الأوتوبيس" كانت تقل 38 سائحا بولنديا قادمين من مدينة مرسى علم وكانوا في طريقهم إلى مدينة الأقصر.وقامت السلطات المصرية بتوفير "أتوبيس سياحي" بديل لنقل السائحين إلى وجهتهم، كما تم رفع آثار الحادث لتسيير حركة مرور السيارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/16-وفاة-و18-إصابة-إثر-حادث-تصادم-حافلتين-جنوب-سيناء-في-مصر--صور-1055087851.html
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تفاصيل حادث تصادم حافلة سياحية وسيارة في صعيد مصر... صور

11:58 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 12:17 GMT 21.04.2022)
© AFP 2022 / KHALED KAMELحادث مروري شمال القاهرة- مصر
حادث مروري شمال القاهرة- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / KHALED KAMEL
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تعرضت حافلة سياحية، تقل 38 سائحا بولنديا، لحادث تصادم مع سيارة في محافظة قنا، بصعيد مصر.
وأفاد موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري، بأن الحادث وقع بين حافلة سياحية وسيارة ملاكي، بالقرب من قرية الجبلاو، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين من المصريين، دون إصابات بين الأجانب.
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وتلقت الأجهزة الأمنية في المحافظة، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث التصادم، و"تم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث".
وأسفر الحادث عن وفاة شخص مجهول الهوية، وإصابة آخر وسيدة، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.
وتبين من التحريات أن الحافلة "الأوتوبيس" كانت تقل 38 سائحا بولنديا قادمين من مدينة مرسى علم وكانوا في طريقهم إلى مدينة الأقصر.
وقامت السلطات المصرية بتوفير "أتوبيس سياحي" بديل لنقل السائحين إلى وجهتهم، كما تم رفع آثار الحادث لتسيير حركة مرور السيارات.
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