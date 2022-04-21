https://arabic.sputniknews.com/20220421/تقرير-الخطة-التي-أعدها-الجيش-الإسرائيلي-للحرب-القادمة-على-غزة-1061469251.html
تقرير: الخطة التي أعدها الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة على غزة
تقرير: الخطة التي أعدها الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة على غزة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عما تقول إنه الخطة التي أعدها الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة على غزة. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T20:36+0000
2022-04-21T20:36+0000
2022-04-21T20:36+0000
إسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار قطاع غزة
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ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها إن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، طلب فور الانتهاء من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس" (يوليو/تموز 2021)، تدشين خطة عسكرية جديدة استعدادا لمهاجمة القطاع.وتقضي الخطة الإسرائيلية بمهاجمة قطاع غزة وسد كل الثغرات الممكنة، وتجنب أي إخفاقات عسكرية ممكنة، مع تقليل الخسائر وبأقل تكلفة مادية، فضلا عن وضع "بنك أهداف" داخل قطاع غزة.وطالب الجنرال كوخافي بالاستفادة من تجربة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مع وضع تكتيكات وخطط جديدة لمهاجمة القطاع.وأشار الموقع العبري إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ، فعليا، بسلسلة مناورات عسكرية تحاكي الحرب البرية على قطاع غزة. كما أوضح أن المناورات تتم بمشاركة من ضباط إسرائيليين قدامى، شاركوا في حروب ماضية مع غزة، بهدف الاستفادة من تجاربهم العملياتية داخل القطاع.وكانت طائرات الجيش الإسرائيلي قد شنت، صباح اليوم الخميس، ضربات على أهداف في قطاع غزة.وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت الضربات ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مستوطنة سديروت جنوبي إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/صواريخ-غزة-وقصف-إسرائيل-هل-يشهد-القطاع-حربا-جديدة-أم-تنجح-الجهود-الدولية-والعربية-في-التهدئة--1061467533.html
إسرائيل
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إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة
تقرير: الخطة التي أعدها الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة على غزة
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عما تقول إنه الخطة التي أعدها الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة على غزة.
ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي
، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها إن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، طلب فور الانتهاء من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس" (يوليو/تموز 2021)، تدشين خطة عسكرية جديدة استعدادا لمهاجمة القطاع.
وتقضي الخطة الإسرائيلية بمهاجمة قطاع غزة وسد كل الثغرات الممكنة، وتجنب أي إخفاقات عسكرية ممكنة، مع تقليل الخسائر وبأقل تكلفة مادية، فضلا عن وضع "بنك أهداف" داخل قطاع غزة.
وطالب الجنرال كوخافي بالاستفادة من تجربة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة
، مع وضع تكتيكات وخطط جديدة لمهاجمة القطاع.
وأشار الموقع العبري إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ، فعليا، بسلسلة مناورات عسكرية تحاكي الحرب البرية على قطاع غزة.
كما أوضح أن المناورات تتم بمشاركة من ضباط إسرائيليين قدامى، شاركوا في حروب ماضية مع غزة، بهدف الاستفادة من تجاربهم العملياتية داخل القطاع.
وكانت طائرات الجيش الإسرائيلي قد شنت، صباح اليوم الخميس، ضربات على أهداف في قطاع غزة
.
وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت الضربات ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مستوطنة سديروت جنوبي إسرائيل.