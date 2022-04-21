https://arabic.sputniknews.com/20220421/تكية-عتيل-ملاذ-الفقراء-في-شهر-رمضان-1061435461.html

"تكية عتيل" ملاذ الفقراء في شهر رمضان

"تكية عتيل" ملاذ الفقراء في شهر رمضان

من داخل جمعية رعاية المسنين في قرية عتيل، قضاء طولكرم، تنبعث روائح الطعام الشهية التي تُقدم للفقراء والمحتاجين طيلة شهر رمضان، لتكون ملاذ الفقراء في ظل الظروف... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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للسنة الرابعة على التوالي ما زلت جمعية رعاية المسنين، تقدم في شهر رمضان وجبات الطعام للفقراء، ويقول رئيس الجمعية سامي داوود لوكالة "سبوتنيك": "نقوم في الجمعية يومياً بإعداد وجبات الإفطار منذ ساعات الصباح، ويتم إيصالها إلى البيوت المتعففة قبل موعد الإفطار، ولقد تطوع 15 عشر شاباً من البلدة لمساعدة الجمعية في إعداد الوجبات وإيصالها، وهذا العمل التطوعي يشارك فيه طلبة جامعات وأساتذة ومهندسين، وبعضهم جاؤوا من قرى بعيدة للمشاركة في هذا العمل الإنساني".300 عائلة متعففة تستفيد من مبادرة الجمعية، جلهم من بلدة عتيل، وهناك بعض العائلات في القرى المحيطة تستفيد من هذا المشروع الخيري، ويقول ماجد رشيد وهو مستفيد من الجمعية: "لقد ساعدتني الجمعية منذ سنتين على تأمين الحاجات الضرورية حتى بعد رمضان أتلقى المعونات، لدي ابنتين وأنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس لدي معيل، أشكر جمعية رعاية المسنين على ما يقدموه في رمضان وبقية العام".الظروف الاقتصادية تزداد صعوبة في الضفة الغربية، وفي الشهر الفضيل تجد الكثير من اللأسر صعوبة في تأمين وجبة الإفطار، ودور المؤسسات والجمعيات الخيرية مساعدة هذه الأسر ضمن مشروع التكافل الاجتماعي في كل مدن وقرى فلسطين.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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