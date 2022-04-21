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تمساح ضخم يتجول في شوارع فلوريدا... فيديو
تمساح ضخم يتجول في شوارع فلوريدا... فيديو
رصد مقطع فيديو تمساحا ضخما يتجول في إحدى المناطق السكنية في ولاية فلوريدا الأمريكية قبل أن يسلك طريقه متجها إلى بحيرة مجاورة. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T10:15+0000
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ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو يرصد التمساح الذين ظل بعض الأشخاص مشاهدته من مسافة آمنة بينما تواصل الشرطة متابعة حركته.ولفتت الشبكة إلى أن الفيديو تم رصده يوم الأحد الماضي، بمقاطعة ساراسوتا بولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن طول التمساح يصل إلى نحو 3 أمتار.وأصدرت الشرطة الأمريكية تحذيرا لسكان المنطقة من السباحة في البحيرة القريبة التي توجه إليها التمساح.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

تمساح ضخم يتجول في شوارع فلوريدا... فيديو

10:15 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Игорь Зарембо
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رصد مقطع فيديو تمساحا ضخما يتجول في إحدى المناطق السكنية في ولاية فلوريدا الأمريكية قبل أن يسلك طريقه متجها إلى بحيرة مجاورة.
ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو يرصد التمساح الذين ظل بعض الأشخاص مشاهدته من مسافة آمنة بينما تواصل الشرطة متابعة حركته.
ولفتت الشبكة إلى أن الفيديو تم رصده يوم الأحد الماضي، بمقاطعة ساراسوتا بولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن طول التمساح يصل إلى نحو 3 أمتار.
وأصدرت الشرطة الأمريكية تحذيرا لسكان المنطقة من السباحة في البحيرة القريبة التي توجه إليها التمساح.
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