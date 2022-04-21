https://arabic.sputniknews.com/20220421/تمساح-ضخم-يتجول-في-شوارع-فلوريدا-فيديو-1061443156.html
تمساح ضخم يتجول في شوارع فلوريدا... فيديو
تمساح ضخم يتجول في شوارع فلوريدا... فيديو
رصد مقطع فيديو تمساحا ضخما يتجول في إحدى المناطق السكنية في ولاية فلوريدا الأمريكية قبل أن يسلك طريقه متجها إلى بحيرة مجاورة. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T10:15+0000
2022-04-21T10:15+0000
2022-04-21T10:15+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو يرصد التمساح الذين ظل بعض الأشخاص مشاهدته من مسافة آمنة بينما تواصل الشرطة متابعة حركته.ولفتت الشبكة إلى أن الفيديو تم رصده يوم الأحد الماضي، بمقاطعة ساراسوتا بولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن طول التمساح يصل إلى نحو 3 أمتار.وأصدرت الشرطة الأمريكية تحذيرا لسكان المنطقة من السباحة في البحيرة القريبة التي توجه إليها التمساح.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
تمساح ضخم يتجول في شوارع فلوريدا... فيديو
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رصد مقطع فيديو تمساحا ضخما يتجول في إحدى المناطق السكنية في ولاية فلوريدا الأمريكية قبل أن يسلك طريقه متجها إلى بحيرة مجاورة.
ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو يرصد التمساح
الذين ظل بعض الأشخاص مشاهدته من مسافة آمنة بينما تواصل الشرطة متابعة حركته.
ولفتت الشبكة إلى أن الفيديو تم رصده يوم الأحد الماضي، بمقاطعة ساراسوتا بولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن طول التمساح
يصل إلى نحو 3 أمتار.
وأصدرت الشرطة الأمريكية تحذيرا لسكان المنطقة من السباحة في البحيرة
القريبة التي توجه إليها التمساح.