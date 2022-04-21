https://arabic.sputniknews.com/20220421/تونس-وكالة-السلامة-المعلوماتية-تحذر-من-برمجية-خبيثة-1061452037.html
تونس... وكالة السلامة المعلوماتية تحذر من برمجية خبيثة
تونس... وكالة السلامة المعلوماتية تحذر من برمجية خبيثة
حذرت الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية مستخدمي الإنترنت من تفشي برمجية خبيثة، داعية إياهم إلى اليقظة، وذلك بعد رصد برمجية خبيثة جديدة تحمل اسم "زينغوستيلر... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T13:09+0000
2022-04-21T13:09+0000
2022-04-21T13:09+0000
مجتمع
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102097/47/1020974736_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_4b2c98b53b0ffa8a670a743636d807a8.jpg
ونقل موقع "تونس كوب" عن الوكالة بيانا، قالت فيه إن البرمجية الخبيثة تستهدف البيانات الحساسة بهدف تحقيق أرباح مالية وتنتشر عبر إعلانات الإشهار التي يتم نشرها على اليوتيوب.وكشفت الوكالة أنه عند تفعيل تلك البرمجية الخبيثة، فإنها تنقل المستخدم إلى برمجيات وألعاب فيديو تحتوي بدورها على برمجيات خبيثة أخرى تتنوع أهدافها ما بين التطبيقات ومتصفحات الويب، كما أن منها برمجيات تستغل معالج الحاسوب وذاكرته بهدف إنتاج العملة المشفرة الافتراضية.ودعت الوكالة إلى التأكد في كل مرة وعند تلقي كل رسالة إلكترونية من مصداقية وسلامة المرسل قبل فتحها وقراءتها، سواء تم استلامها عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيقات فيسبوك وواتسآب وإنستغرام أو غيرهاونوهت بأنه في حالة وجود شك أو ريبة من الضروري عدم فتح الروابط والصور أو الفيديوهات المصاحبة وعدم الإجابة وحذف الرسالة المشبوهة على الفور، مع تجنب تحميل وتركيز برمجيات وتطبيقات من مصادر غير موثوق فيها.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102097/47/1020974736_108:0:1812:1278_1920x0_80_0_0_1919267bbf4b75c4c5d71a966c7f20cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار تونس اليوم
تونس... وكالة السلامة المعلوماتية تحذر من برمجية خبيثة
تابعنا عبر
حذرت الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية مستخدمي الإنترنت من تفشي برمجية خبيثة، داعية إياهم إلى اليقظة، وذلك بعد رصد برمجية خبيثة جديدة تحمل اسم "زينغوستيلر ".
ونقل موقع "تونس كوب
" عن الوكالة بيانا، قالت فيه إن البرمجية الخبيثة تستهدف البيانات الحساسة بهدف تحقيق أرباح مالية وتنتشر عبر إعلانات الإشهار التي يتم نشرها على اليوتيوب.
وكشفت الوكالة أنه عند تفعيل تلك البرمجية الخبيثة، فإنها تنقل المستخدم إلى برمجيات وألعاب فيديو تحتوي بدورها على برمجيات خبيثة أخرى تتنوع أهدافها ما بين التطبيقات ومتصفحات الويب، كما أن منها برمجيات تستغل معالج الحاسوب وذاكرته بهدف إنتاج العملة المشفرة الافتراضية.
ودعت الوكالة إلى التأكد في كل مرة وعند تلقي كل رسالة إلكترونية من مصداقية وسلامة المرسل قبل فتحها وقراءتها، سواء تم استلامها عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيقات فيسبوك وواتسآب وإنستغرام أو غيرها
ونوهت بأنه في حالة وجود شك أو ريبة من الضروري عدم فتح الروابط والصور أو الفيديوهات المصاحبة وعدم الإجابة وحذف الرسالة المشبوهة على الفور، مع تجنب تحميل وتركيز برمجيات وتطبيقات من مصادر غير موثوق فيها.