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حد أقصى للسن 65 عاما… ضوابط الحج 2022 في مصر
حد أقصى للسن 65 عاما… ضوابط الحج 2022 في مصر
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ضوابط للحج عن طريق الجمعيات الأهلية أحدها ينص على ألا يزيد السن عن 65 عاما. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T13:16+0000
2022-04-21T13:16+0000
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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت عددا من الضوابط وكشفت موعد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج.ومن المقرر أن يبدأ تقديم طلبات الحج اعتبارا من يوم الأحد 24 أبريل/ نيسان الجاري، على أن يستمر حتى الخميس 12 مايو/ أيار المقبل، بحسب ما ذكرته الصحيفة.وتشمل ضوابط حج الجمعيات الأهلية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي ألا يكون المتقدم قد سبق له التقدم للحج وأن يكون حاصلا على إحدى اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا.ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية عبر بوابة الحج الموحدة المصرية بصورة مركزية، خلال منتصف الشهر المقبل، من أجل اختيار الحجاج الفائزين.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/وزير-الأوقاف-المصري-قضاء-حوائج-الناس-أولى-من-الحج-1061040013.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار الحج

حد أقصى للسن 65 عاما… ضوابط الحج 2022 في مصر

13:16 GMT 21.04.2022
© REUTERS / Saudi Ministry of Mediaالتحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Saudi Ministry of Media
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ضوابط للحج عن طريق الجمعيات الأهلية أحدها ينص على ألا يزيد السن عن 65 عاما.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت عددا من الضوابط وكشفت موعد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج.
ومن المقرر أن يبدأ تقديم طلبات الحج اعتبارا من يوم الأحد 24 أبريل/ نيسان الجاري، على أن يستمر حتى الخميس 12 مايو/ أيار المقبل، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وتشمل ضوابط حج الجمعيات الأهلية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي ألا يكون المتقدم قد سبق له التقدم للحج وأن يكون حاصلا على إحدى اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا.
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
وزير الأوقاف المصري: قضاء حوائج الناس أولى من الحج
10 أبريل, 12:20 GMT
ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية عبر بوابة الحج الموحدة المصرية بصورة مركزية، خلال منتصف الشهر المقبل، من أجل اختيار الحجاج الفائزين.
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