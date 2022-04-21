https://arabic.sputniknews.com/20220421/حد-أقصى-للسن-65-عاما-ضوابط-الحج-2022-في-مصر-1061452196.html
حد أقصى للسن 65 عاما… ضوابط الحج 2022 في مصر
حد أقصى للسن 65 عاما… ضوابط الحج 2022 في مصر
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ضوابط للحج عن طريق الجمعيات الأهلية أحدها ينص على ألا يزيد السن عن 65 عاما. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T13:16+0000
2022-04-21T13:16+0000
2022-04-21T13:16+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
أخبار الحج
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049605351_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ec2c4da6e17ec302f6884dfb09bf5e8.jpg
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت عددا من الضوابط وكشفت موعد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج.ومن المقرر أن يبدأ تقديم طلبات الحج اعتبارا من يوم الأحد 24 أبريل/ نيسان الجاري، على أن يستمر حتى الخميس 12 مايو/ أيار المقبل، بحسب ما ذكرته الصحيفة.وتشمل ضوابط حج الجمعيات الأهلية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي ألا يكون المتقدم قد سبق له التقدم للحج وأن يكون حاصلا على إحدى اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا.ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية عبر بوابة الحج الموحدة المصرية بصورة مركزية، خلال منتصف الشهر المقبل، من أجل اختيار الحجاج الفائزين.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/وزير-الأوقاف-المصري-قضاء-حوائج-الناس-أولى-من-الحج-1061040013.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049605351_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_521308aff6d4716174cf01ea3ee039e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار الحج
حد أقصى للسن 65 عاما… ضوابط الحج 2022 في مصر
تابعنا عبر
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ضوابط للحج عن طريق الجمعيات الأهلية أحدها ينص على ألا يزيد السن عن 65 عاما.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت عددا من الضوابط
وكشفت موعد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج.
ومن المقرر أن يبدأ تقديم طلبات الحج
اعتبارا من يوم الأحد 24 أبريل/ نيسان الجاري، على أن يستمر حتى الخميس 12 مايو/ أيار المقبل، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وتشمل ضوابط حج الجمعيات الأهلية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي ألا يكون المتقدم قد سبق له التقدم للحج وأن يكون حاصلا على إحدى اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا.
ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية عبر بوابة الحج
الموحدة المصرية بصورة مركزية، خلال منتصف الشهر المقبل، من أجل اختيار الحجاج الفائزين.