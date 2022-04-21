https://arabic.sputniknews.com/20220421/حكومة-الإمارات-تعتمد-قرارا-بتحديد-عطلة-عيد-الفطر-لمدة-أسبوع-1061466180.html
حكومة الإمارات تعتمد قرارا بتحديد عطلة عيد الفطر لمدة أسبوع
حكومة الإمارات تعتمد قرارا بتحديد عطلة عيد الفطر لمدة أسبوع
أعلنت الحكومة الإماراتية، مساء اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء اعتمد قرارًا بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك لمدة أسبوع. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T18:47+0000
2022-04-21T18:47+0000
2022-04-21T18:47+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رمضان
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وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في بيان، أن العطلة الرسمية للحكومة الاتحادية ستبدأ من يوم السبت الموافق 30 أبريل/نيسان ولغاية الجمعة الموافق 6 مايو/أيار 2022.وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات قد أصدرت، صباح اليوم، بيانا حددت فيه إجازة عيد الفطر 2022.وذكرت أن إجازة عيد الفطر ستبدأ اعتبارا من يوم الـ 29 رمضان لعام 1443، الذي يوافق يوم السبت الـ 30 من أبريل الجاري وحتى الـ 3 من شهر شوال 1443، الموافق 4 مايو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, رمضان
حكومة الإمارات تعتمد قرارا بتحديد عطلة عيد الفطر لمدة أسبوع
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أعلنت الحكومة الإماراتية، مساء اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء اعتمد قرارًا بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك لمدة أسبوع.
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في بيان، أن العطلة الرسمية للحكومة الاتحادية ستبدأ من يوم السبت الموافق 30 أبريل/نيسان ولغاية الجمعة الموافق 6 مايو/أيار 2022.
كما أشار البيان إلى أن الدوام الرسمي للحكومة الاتحادية سوف يستأنف يوم الاثنين الموافق 9 مايو المقبل.
وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات
قد أصدرت، صباح اليوم، بيانا حددت فيه إجازة عيد الفطر 2022.
وذكرت أن إجازة عيد الفطر ستبدأ اعتبارا من يوم الـ 29 رمضان لعام 1443، الذي يوافق يوم السبت الـ 30 من أبريل الجاري وحتى الـ 3 من شهر شوال 1443، الموافق 4 مايو.