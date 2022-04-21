https://arabic.sputniknews.com/20220421/خبيرعسكري-أمريكا-المستفيد-الأكبر-من-عسكرة-أوروبا-1061449134.html
خبيرعسكري: أمريكا المستفيد الأكبر من عسكرة أوروبا
خبيرعسكري: أمريكا المستفيد الأكبر من عسكرة أوروبا
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": تنظيم داعش الإرهابي يتوعد بالثأر لقياداته والرد سيكون في أوروبا، أبرز أحداث العملية العسكرية الروسية في... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T12:07+0000
2022-04-21T12:07+0000
2022-04-21T12:07+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبيرعسكري: "أمريكا المستفيد الأكبر من عسكرة أوروبا"
خبيرعسكري: "أمريكا المستفيد الأكبر من عسكرة أوروبا"
نشرت صحيفة صينية تقريرًا يكشف الغطاء عن المستفيد الأكبر من إطالة الحرب في أوكرانيا، وبينت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيدة بالتأكيد من ذلك، كونها تسعى إلى الفائدة الجيوسياسية، وكذلك بيع الأسلحة الأمريكية، فهي تسعى جاهدة لتغير الخارطة في أوروبا وتستفيد أيضا من أسلحتها ولاسيما بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو.حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري العميد محمود عبد السلام لـ "شؤون عسكرية":خبير: "العملية العسكرية التركية في العراق انتهاك لسيادة البلاد"تشن تركيا عملية عسكرية واسعة مستخدمةً القوات الجوية والخاصة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعلن أن طياري القوات التركية قد نجحوا في ضرب ملاجئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة ومقرات تابعة لقوات (بي كا كا)، وكانت جهات حكومية عراقية أدانت هذه العملية وفي مقدمتها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الذي اعتبر أن هذه العملية بلا حق ولا حجة.عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن العراقي، كتاب الميزان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج شؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2022
محمد جمعة
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محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبيرعسكري: أمريكا المستفيد الأكبر من عسكرة أوروبا
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": تنظيم داعش الإرهابي يتوعد بالثأر لقياداته والرد سيكون في أوروبا، أبرز أحداث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تركيا تشن عملية عسكرية في شمال العراق ومقتدى الصدر يقول "لن نسكت"، رتل عسكري أمريكي كبير يغادر سوريا باتجاه العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.
نشرت صحيفة صينية تقريرًا يكشف الغطاء عن المستفيد الأكبر من إطالة الحرب في أوكرانيا، وبينت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيدة بالتأكيد من ذلك، كونها تسعى إلى الفائدة الجيوسياسية، وكذلك بيع الأسلحة الأمريكية، فهي تسعى جاهدة لتغير الخارطة في أوروبا وتستفيد أيضا من أسلحتها ولاسيما بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو.
حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري العميد محمود عبد السلام لـ "شؤون عسكرية
":
"أمريكا تسعى جاهدة لإعادة ترتيب الخارطة السياسية والاقتصادية في أوروبا من خلال الاستفادة من الحرب في أوكرانيا والاستفادة أيضا من العمليات التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي وهي بذلك تكون قد حصلت على الجائزة الأكبر خاصة من خلال عسكرة أوروبا كونها ستبيع الأسلحة المتكدسة في مخازنها".
خبير: "العملية العسكرية التركية في العراق انتهاك لسيادة البلاد"
تشن تركيا عملية عسكرية واسعة مستخدمةً القوات الجوية والخاصة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعلن أن طياري القوات التركية قد نجحوا في ضرب ملاجئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة ومقرات تابعة لقوات (بي كا كا)، وكانت جهات حكومية عراقية أدانت هذه العملية وفي مقدمتها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الذي اعتبر أن هذه العملية بلا حق ولا حجة.
عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن العراقي، كتاب الميزان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج شؤون عسكرية
:
"العملية العسكرية التركية بدون شرعية وبدون موافقة من الحكومة العراقية وبدليل أن الخارجية العراقية سلمت السفير التركي ببغداد مذكرة احتجاج على هذا التصرف، وإن العراق يشهد تعدي من الدول المجاورة خاصة إيران وتركيا وهذا يعتبر خرقا للقانون وتجاوزا على سيادة البلاد".
التفاصيل في الملف الصوتي...