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https://arabic.sputniknews.com/20220421/خبير-اقتصادي-ألماني-يحذر-من-انهيار-اليورو-1061433659.html
خبير اقتصادي ألماني يحذر من انهيار اليورو
خبير اقتصادي ألماني يحذر من انهيار اليورو
حذر خبير اقتصادي ألماني من إمكانية تدمير اليورو جراء التضخم الذي قد يصيب الاتحاد الأوروبي والذي جعل من العملة تتقلب بشكل متزايد. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T06:03+0000
2022-04-21T06:03+0000
اقتصاد
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وقال توماس ماير، كبير الاقتصاديين السابق في "دويتشه بنك"، في لقاء مع "دويتشه ويرتشافتس ناخريختن"، أن التضخم طويل الأمد الذي سيصيب الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدمر اليورو في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي الأوروبي طباعة الأوراق النقدية، وهو عاجز في كثير من النواحي، وربما لا يريد التأثير على الموقف. مضيفا أن التضخم لن يكون له عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة فحسب، وهو ما ظهر في مثال التضخم المفرط في ألمانيا في أوائل العشرينات من القرن الماضي. مستذكرا أنه ساهم في وصول الاشتراكيين الوطنيين إلى السلطة.هذا وذكرت قناة CNBC في وقت سابق في تقرير لها أن توقف إمدادات الطاقة الروسية يهدد الاقتصاد الأوروبي، الذي لم يتعاف بعد من الجائحة، مع عواقب وخيمة.
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اقتصاد

خبير اقتصادي ألماني يحذر من انهيار اليورو

06:03 GMT 21.04.2022
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
CC BY 2.0 / moerschy /
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حذر خبير اقتصادي ألماني من إمكانية تدمير اليورو جراء التضخم الذي قد يصيب الاتحاد الأوروبي والذي جعل من العملة تتقلب بشكل متزايد.
وقال توماس ماير، كبير الاقتصاديين السابق في "دويتشه بنك"، في لقاء مع "دويتشه ويرتشافتس ناخريختن"، أن التضخم طويل الأمد الذي سيصيب الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدمر اليورو في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي الأوروبي طباعة الأوراق النقدية، وهو عاجز في كثير من النواحي، وربما لا يريد التأثير على الموقف.
مضيفا أن التضخم لن يكون له عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة فحسب، وهو ما ظهر في مثال التضخم المفرط في ألمانيا في أوائل العشرينات من القرن الماضي. مستذكرا أنه ساهم في وصول الاشتراكيين الوطنيين إلى السلطة.
وخلص ماير إلى أنه إذا لم يتغير الوضع، فسيبدأ الناس في البحث عن بديل للمال الرسمي.
هذا وذكرت قناة CNBC في وقت سابق في تقرير لها أن توقف إمدادات الطاقة الروسية يهدد الاقتصاد الأوروبي، الذي لم يتعاف بعد من الجائحة، مع عواقب وخيمة.
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