https://arabic.sputniknews.com/20220421/خبير-تركي-سوريا-هي-المحطة-القادمة-في-قطار-التطبيع--1061457212.html
خبير تركي: سوريا هي المحطة القادمة في قطار التطبيع
خبير تركي: سوريا هي المحطة القادمة في قطار التطبيع
نناقش في هذه الحلقة: بايدن يجتمع بقادة الجيش لبحث العملية العسكرية في أوكرانيا؛ اجتماع عربي أمريكي في الأردن حول فلسطين؛ تركيا تعلن إمكانية التعاون مع الأسد... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T14:47+0000
2022-04-21T14:47+0000
2022-04-21T14:47+0000
راديو
بلا قيود
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خبير تركي: سوريا هي المحطة القادمة في قطار التطبيع
خبير تركي: سوريا هي المحطة القادمة في قطار التطبيع
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: "إنه بالإمكان أن تتعاون بلاده مع الرئيس السوري بشار الأسد في قضايا الإرهاب، والمهاجرين، دون الاعتراف به".خلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال المحلل السياسي، طه عودة أوغلوباباكوف: الغرب يقود العمليات العسكرية في أوكرانياأصبح من الواضح أن من يقود المعارك في أوكرانيا، هم الأمريكيون، وقادة الناتو، بدليل، اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع كبار القادة العسكريين في الجيش الأمريكي، لبحث الأوضاع في أوكرانيا. وأيضا تأكيد المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن واشنطن والناتو يديران العمليات وليس زيلينسكي.حول هذا الموضوع، قال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، ألكسندر باباكوف، لـ "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير تركي: سوريا هي المحطة القادمة في قطار التطبيع
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: بايدن يجتمع بقادة الجيش لبحث العملية العسكرية في أوكرانيا؛ اجتماع عربي أمريكي في الأردن حول فلسطين؛ تركيا تعلن إمكانية التعاون مع الأسد دون الاعتراف به؛ فقرة رحمة الرمضانية من اليمن.
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: "إنه بالإمكان أن تتعاون بلاده مع الرئيس السوري بشار الأسد في قضايا الإرهاب، والمهاجرين، دون الاعتراف به".
خلال مداخلة مع "بلا قيود
"، قال المحلل السياسي، طه عودة أوغلو
"تحدث المسؤولون الأتراك، عن وجود علاقات مع الأسد خلال الفترة الماضية، وتعاون في قنوات الاستخبارات، وبحسب وسائل إعلام تركية مقربة من الحكومة، فإن المحطة القادمة في قطار تطبيع العلاقات مع الدول العربية، هي سوريا، وهدف هذه التصريحات المتتالية، هو جس نبض الشارع التركي من جهة، وطمأنة المعارضة التي طالبت مرارا بإصلاح العلاقات مع دمشق، من جهة أخرى، وأعتقد أن تصريح وزير الخارجية كان واضحا بأن النقطة المشتركة بين دمشق وأنقرة، هي محاربة وحدات حماية الشعب".
باباكوف: الغرب يقود العمليات العسكرية في أوكرانيا
أصبح من الواضح أن من يقود المعارك في أوكرانيا، هم الأمريكيون، وقادة الناتو، بدليل، اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع كبار القادة العسكريين في الجيش الأمريكي، لبحث الأوضاع في أوكرانيا. وأيضا تأكيد المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن واشنطن والناتو يديران العمليات وليس زيلينسكي.
حول هذا الموضوع، قال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، ألكسندر باباكوف، لـ "سبوتنيك
":
إن "هذه الأعمال العدائية ضد روسيا، تتم من قبل الغرب في المقام الأول، على الرغم من أن الغرب لا يعترف بذلك رسميا، إلا أنه في الواقع يحاول تدمير روسيا بأيدي الأوكرانيين، عسكريا واقتصاديا، وبالتزامن مع العملية العسكرية الروسية، لاحظنا ظهور موجة من النازيين في معظم بلدان أوروبا الغربية وأمريكا، وهذا يؤكد مرة أخرى، الصلة المباشرة بين هذه الأحداث، وأننا اكتشفنا هذا المرض في الوقت المناسب".
التفاصيل في الملف الصوتي...