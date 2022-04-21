https://arabic.sputniknews.com/20220421/دعوات-في-بريطانيا-لحل-الناتو-1061444969.html
دعوات في بريطانيا لحل "الناتو"
دعوات في بريطانيا لحل "الناتو"
دعا الرئيس السابق لـ"حزب العمال" البريطاني، جيريمي كوربين، إلى حل جميع التحالفات العسكرية بما في ذلك الناتو. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T11:06+0000
2022-04-21T11:06+0000
2022-04-21T11:06+0000
بريطانيا
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وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، عن كوربين قوله إن هذه التحالفات تؤدي إلى تفاقم العلاقات بين الدول.وتساءل كوربين قائلا: "السؤال يجب أن يكون: ما هي أفضل السبل لإحلال السلام في المستقبل؟ هل عن طريق زيادة عدد التحالفات؟ أم المزيد من التعزيزات العسكرية؟ أم عن طريق إنهاء الصراع في أوكرانيا والصراعات الأخرى؟".جدير بالذكر أن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت إن دول "الناتو" تبذل قصارى جهدها لتأخير "المرحلة النشطة" من العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. وأشارت إلى أن توريد الأسلحة يدفع نظام كييف إلى مواصلة العدوان ضد لوغانسك ودونيتسك، فضلا عن جرائم الحرب الجديدة للنازيين الجدد.
بريطانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
دعوات في بريطانيا لحل "الناتو"
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دعا الرئيس السابق لـ"حزب العمال" البريطاني، جيريمي كوربين، إلى حل جميع التحالفات العسكرية بما في ذلك الناتو.
وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، عن كوربين قوله إن هذه التحالفات تؤدي إلى تفاقم العلاقات بين الدول
.
وشدد السياسي على أن تشكيل الكتل يؤدي إلى تصعيد التوترات حول العالم بما في ذلك الوضع الحالي في أوكرانيا. وأوضح أن حلها ضروري لتحقيق السلام في المستقبل.
وتساءل كوربين قائلا: "السؤال يجب أن يكون: ما هي أفضل السبل لإحلال السلام في المستقبل؟ هل عن طريق زيادة عدد التحالفات؟ أم المزيد من التعزيزات العسكرية
؟ أم عن طريق إنهاء الصراع في أوكرانيا والصراعات الأخرى؟".
جدير بالذكر أن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت إن دول "الناتو" تبذل قصارى جهدها لتأخير "المرحلة النشطة" من العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. وأشارت إلى أن توريد الأسلحة يدفع نظام كييف إلى مواصلة العدوان ضد لوغانسك ودونيتسك، فضلا عن جرائم الحرب الجديدة للنازيين الجدد.