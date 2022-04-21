دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhi
بعد غياب دام لأكثر من عشر سنوات نتيجة الأعمال الإرهابية التي طالت معظم الكنائس في المحافظة، أقيمت مراسم الصلاة في كنيسة الشهداء الأرمن بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، إحياء لذكرى الإبادة الأرمنية على أيدي تركيا العثمانية.
المشهد الذي أعاد ذكريات الماضي إلى أذهان الحاضرين، تخلله مراسم صلاة إحياء لذكرى شهداء مجزرة الأرمن، بحضور محافظ دير الزور فاضل نجار وأمين فرع حزب البعث رائد الغضبان، وممثل مطرانية منطقة الجزيرة "لوفون ليغيايان" ومدير الأوقاف عماد عبوش، وعدد من وجهاء وشيوخ العشائر العربية في المحافظة.
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhi
المحافظ نجار أكد خلال مراسم إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية على أيدي العثمانيين، أن زيارة الوفد من مدينة حلب لإقامة مراسم الصلاة في دير الزور جاء تأكيدا على أن الأرمن جزء أساسي من النسيج السوري، مشيرا إلى أن دير الزور لطالما تميزت بالعلاقات الأخوية والأسرية بين أهالي المدينة والأرمن".
© Sputnik . Farouq Modhiبعد انقطاع عشر سنوات.. إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية في دير الزور
بعد انقطاع عشر سنوات.. إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية في دير الزور
© Sputnik . Farouq Modhi
وأضاف محافظ دير الزور: "وجودنا اليوم في كنسية الأرمن يذكرنا بشهداء المجزرة التي ارتكبها العدوان التركي بحق الأرمن في بدايات القرن الماضي".
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhi
وتابع نجار: "بعد تحرير دير الزور من رجس العصابات الإرهابية المسلحة وعودة الحياة إلى المدينة، نحن ندعو أبناءها من الأرمن والذين هجروا بسبب الأحداث التي مرت بها المحافظة للعودة والإسهام مع أخوتهم في دير الزور بعملية إعادة الإعمار لأنهم جزء أساسي من المجتمع الديري".
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhi
بدوره مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب وتوابعها "ماسيسو فيان"، قال: "نحن جئنا اليوم إلى دير الزور إلى المكان الذي ذبح فيه أجدادنا لإحياء ذكراهم وهذه الكنسية هي تذكار للظلم الذي تعرض له أجدادنا على أيدي المحتل التركي الذي ذبح أجدادنا في دير الزور والحسكة ونشكر الشعب السوري الذي استقبلنا حين هجرنا من تركيا واحتضننا في منازله لنكون جزء من النسيج المجتمعي السوري ونقول لأخوتنا الأرمن الذين هجروا نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد حان وقت العودة إلى سوريا والمساهمة في إعادة الإعمار ما خربه الإرهاب خلال أكثر من عشر سنوات".
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhi
وكان تعداد الأرمن في دير الزور قبل اندلاع الحرب أكثر من خمسة آلاف شخص يسكنون المدينة ولهم كنائسهم الخاصة إضافة إلى وجود قنصلية أرمنية في دير الزور.
© Sputnik . Farouq Modhiبعد انقطاع عشر سنوات.. إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية في دير الزور
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© Sputnik . Farouq Modhi
بعد انقطاع عشر سنوات.. إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية في دير الزور
© Sputnik . Farouq Modhiبعد انقطاع عشر سنوات.. إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية في دير الزور
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© Sputnik . Farouq Modhi
بعد انقطاع عشر سنوات.. إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية في دير الزور
© Sputnik . Farouq Modhiبعد انقطاع عشر سنوات.. إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية في دير الزور
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© Sputnik . Farouq Modhi
بعد انقطاع عشر سنوات.. إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية في دير الزور
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
4/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
5/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
6/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
7/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
8/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
9/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
10/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
11/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
12/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
13/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
© Sputnik . Farouk Mudhiدير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
14/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
1/14
© Sputnik . Farouq Modhi
بعد انقطاع عشر سنوات.. إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية في دير الزور
2/14
© Sputnik . Farouq Modhi
بعد انقطاع عشر سنوات.. إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية في دير الزور
3/14
© Sputnik . Farouq Modhi
بعد انقطاع عشر سنوات.. إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية في دير الزور
4/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
5/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
6/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
7/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
8/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
9/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
10/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
11/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
12/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
13/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
14/14
© Sputnik . Farouk Mudhi
دير الزور تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية بعد انقطاع عشر سنوات
واستقبل الوفد مجموعة من المتطوعين من مركز "مؤسسة الشهيد" في دير الزور عبر إضاءة الشموع وتقديم الورود للزائرين من محافظة حلب وكانت كنيسة شهداء الأرمن قد تعرضت إلى التفجير على أيدي المجموعات الإرهابية في العام 2016.