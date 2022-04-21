https://arabic.sputniknews.com/20220421/رئيس-الأركان-الجزائر-تعرف-كيف-ترد-بقوة-على-كل-من-تسول-له-نفسه-المساس-بحرمة-حدودها-1061462413.html

رئيس الأركان: الجزائر تعرف كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها

رئيس الأركان: الجزائر تعرف كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها

قال رئيس الأركان الجزائري، السعيد شنقريحة، إن الجزائر تعرف كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها ووحدتها الترابية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T16:27+0000

2022-04-21T16:27+0000

2022-04-21T16:27+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102023/52/1020235261_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_49a8b9d4869e33e4a2a3994654042642.jpg

وقال شنقريحة: "الجيش الوطني الشعبي يتجه نحو تنفيذ برنامج واسع لعصرنة وتجديد قدرات المعركة لديه بغية التواجد في أحسن ظروف الكفاءة والجاهزية العملياتية التي من شأنها رفع تحديات الدفاع الوطني وأداء مهامه على الوجه الأمثل".وأكد الفريق عزم الجيش الوطني الشعبي تجسيد البرنامج على أرض الواقع والذي ينبثق من قناعة راسخة أن الجزائر أكبر من مجرد رقعة جغرافية وإنمـا هي وجود حضاري ضاربة جذورها في أعماق التاريخ وبلد يعرف حدوده الترابية بدقة ولا يتطلع أبدا إلى التوسع وراءها لأن عقيدته دفاعية بالأساس، بحسب ما ذكر موقع "الشروق".وتابع: "الجيش الوطني الشعبي يواصل بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وفي إطار مهامه الدستورية، تنفيذ برنامج واسع لعصرنة وتجديد قدرات قوام المعركة لديه، بغية التواجد في أحسن ظروف الكفاءة والجاهزية العملياتية، التي من شأنها رفع تحديات الدفاع الوطني وأداء مهامه على الوجه الأمثل".وأضاف: "الجزائر ستعرف، في المقابل، كيف ترد وبقوة، على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها ووحدتها الترابية والشعبية وسيادتها الوطنية، وستواصل بخطى ثابتة مسارها المظفر ومشروعها الأصيل وهو أن تكون كما تريد هي لنفسها، لا كما يراد لها أن تكون".

https://arabic.sputniknews.com/20220418/المغرب-والجزائر-هل-تتجه-التوترات-إلى-مستوى-غير-مسبوق-1061341102.html

https://arabic.sputniknews.com/20220417/الفريق-شنقريحة-هناك-أطراف-مأجورة-خائنة-تحاول-زرع-الفتنة-بين-الشعب-والجيش-بالجزائر-1061280611.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي