https://arabic.sputniknews.com/20220421/رئيس-الاحتياطي-الفيدرالي-من-الممكن-رفع-الفائدة-50-نقطة-أساس--1061466299.html

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: من الممكن رفع الفائدة 50 نقطة أساس

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: من الممكن رفع الفائدة 50 نقطة أساس

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اليوم الخميس، عزم البنك المركزي الأمريكي على خفض التضخم، مشيرا إلى أن حدوث زيادة كبيرة في أسعار الفائدة "ممكن في... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T18:55+0000

2022-04-21T18:55+0000

2022-04-21T18:55+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال باول خلال حضوره اجتماعا لصندوق النقد الدولي: "من المناسب من وجهة نظري أن نتحرك بسرعة أكبر قليلا لرفع أسعار الفائدة. أعتقد أيضا أن 50 نقطة أساس ستكون مطروحة على طاولة اجتماع مايو"، في إشارة إلى معدل رفع الفائدة، حسبما نقلت شبكة "سي إن ب سي".تتوافق تصريحات باول بشكل أساسي مع توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبتعد عن زياداته المعتادة بمقدار 25 نقطة أساس ويتحرك بسرعة أكبر لترويض التضخم الذي بلغ أسرع وتيرة له منذ أكثر من 40 عاما. نقطة الأساس تساوي 0.01%.خلال اجتماعه في مارس/ آذار، وافق بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن المسؤولين في الأيام الأخيرة قالوا إنهم يرون الحاجة للتحرك بسرعة أكبر مع تضخم أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية تبلغ 8.5%.وقال باول: "هدفنا هو استخدام أدواتنا لإعادة تزامن الطلب والعرض، بحيث ينخفض ​​التضخم ويفعل ذلك دون تباطؤ يرقى إلى الركود. لا أعتقد أنك ستسمع أي شخص في الاحتياطي الفيدرالي يقول إن ذلك سيكون مباشرا أو سهلا".وأضاف: "من الضروري للغاية استعادة استقرار الأسعار، فالاقتصادات لا تعمل دون استقرار الأسعار". في الوقت الذي تحدث فيه باول، أصبحت توقعات الأسواق لرفع الفائدة أكثر قوة إلى حد ما.ارتفعت التوقعات بحدوث زيادة مقدارها 50 نقطة أساس في مايو/ أيار، إلى 97.6%، وفقا لمؤشر "فيد ووتش" الخاص بمجموعة "سي إم إي" للبورصات.قاوم بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة حتى عام 2021 على الرغم من أن التضخم كان أعلى بكثير من هدف البنك المركزي على المدى الطويل البالغ 2%.في إطار السياسة التي تم تبنيها في أواخر عام 2021، قال الفيدرالي إنه سيكون راضيا عن ترك التضخم يصبح أكثر سخونة من المعتاد من أجل تحقيق حالة التوظيف الكامل.في وقت سابق من اليوم، استشهد باول برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق بول فولكر، الذي روض التضخم في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات إلى سلسلة من زيادات الأسعار التي أدت في النهاية إلى الركود.وقال باول: "كان فولكر يعلم أنه من أجل ترويض التضخم وشفاء الاقتصاد، عليه أن يستمر في المسار". في النهاية، رفع فولكر سعر الفائدة القياسي إلى ما يقرب من 20%؛ في حين يقع حاليا في نطاق يتراوح بين 0.25٪ و0.5%.

https://arabic.sputniknews.com/20220419/الاحتياطي-الفيدرالي-يلمح-إلى-رفع-أكبر-من-المتوقع-في-أسعار-الفائدة-1061381542.html

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية