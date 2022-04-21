https://arabic.sputniknews.com/20220421/روسيا-ارتفاع-عدد-قتلى-الحريق-في-مبنى-معهد-تفير-للأبحاث-إلى-7-أشخاص-1061462309.html
روسيا... ارتفاع عدد قتلى الحريق في مبنى معهد تفير للأبحاث إلى 7 أشخاص
روسيا... ارتفاع عدد قتلى الحريق في مبنى معهد تفير للأبحاث إلى 7 أشخاص
أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ في مدينة تفير الروسية، اليوم الخميس، بأن عدد الضحايا جراء حريق بمبنى معهد بحوث الدفاع، قد ارتفع إلى 7 أشخاص. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T16:26+0000
2022-04-21T16:26+0000
2022-04-21T16:27+0000
روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا لأحدث المعلومات، ارتفع عدد الضحايا جراء الحريق إلى 7 أشخاص".وأضاف المتحدث: "تم إدخال 13 شخصا إلى المستشفيات في تفير. وتم تقديم المساعدة الطبية للمصابين بالكامل".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية أن الحريق اندلع، اليوم الخميس، في إحدى الغرف في الطابق الثاني من المبنى الإداري للمؤسسة العلمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في مدينة تفير.وأوضحت أنه تم إخلاء المبنى بالكامل من العاملين به، مشيرة إلى وقوع 6 قتلى وإصابة 27 آخرين".هذا ولم تعلن حتى الآن أي تفاصيل حول أسباب الحريق.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/الدفاع-الروسية-مصنع-آزوفستال-محاصر-بشكل-كامل-وبداخله-مقاتلين-ومرتزقة-أجانب-1061435852.html
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روسيا
روسيا... ارتفاع عدد قتلى الحريق في مبنى معهد تفير للأبحاث إلى 7 أشخاص
16:26 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 16:27 GMT 21.04.2022) تابعنا عبر
أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ في مدينة تفير الروسية، اليوم الخميس، بأن عدد الضحايا جراء حريق بمبنى معهد بحوث الدفاع، قد ارتفع إلى 7 أشخاص.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك
": "وفقا لأحدث المعلومات، ارتفع عدد الضحايا جراء الحريق إلى 7 أشخاص".
وأضاف المتحدث: "تم إدخال 13 شخصا إلى المستشفيات في تفير. وتم تقديم المساعدة الطبية للمصابين بالكامل".
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية أن الحريق اندلع، اليوم الخميس، في إحدى الغرف في الطابق الثاني من المبنى الإداري للمؤسسة العلمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية
في مدينة تفير.
وأوضحت أنه تم إخلاء المبنى بالكامل من العاملين به، مشيرة إلى وقوع 6 قتلى وإصابة 27 آخرين".
هذا ولم تعلن حتى الآن أي تفاصيل حول أسباب الحريق.