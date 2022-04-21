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https://arabic.sputniknews.com/20220421/روسيا-تغلق-القنصليات-العامة-لإستونيا-وليتوانيا-ولاتفيا-في-سان-بطرسبورغ-1061442916.html
روسيا تغلق القنصليات العامة لإستونيا وليتوانيا ولاتفيا في سان بطرسبورغ
روسيا تغلق القنصليات العامة لإستونيا وليتوانيا ولاتفيا في سان بطرسبورغ
اتخذت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قرارا بغلق قنصليتي لاتفيا في مدينتي سان بطرسبورغ وبسكوف، والقنصليات العامة لإستونيا وليتوانيا في سان بطرسبورغ. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T10:14+0000
2022-04-21T10:14+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه "على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك مراعاة تقديم سلطات هذه الدول المساعدة العسكرية لنظام كييف والتستر من جانبها على جرائم النازيين الأوكرانيين ضد المدنيين. سكان دونباس وأوكرانيا، تم اتخاذ قرار سحب الموافقة على أنشطة القنصلية العامة للاتفيا في سان بطرسبورغ، والقنصلية العامة للاتفيا في بسكوف، والقنصلية العامة لإستونيا في سان بطرسبورغ ومكتبها في بسكوف، القنصلية العامة لليتوانيا في سان بطرسبورغ".يذكر أن روسيا توعدت بالرد على خطوات عدد من الدول الأوروبية بطرد العديد من الدبلوماسيين الروس.وتأتي هذه الإجراءات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت، في 24 فبراير/شباط الماضي، في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها وإلزام البلاد بصفة الحياد، إلى جانب حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من عمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي مارسته السلطات في أوكرانيا منذ عام 2014.
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روسيا, الخارجية الروسية

روسيا تغلق القنصليات العامة لإستونيا وليتوانيا ولاتفيا في سان بطرسبورغ

10:14 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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اتخذت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قرارا بغلق قنصليتي لاتفيا في مدينتي سان بطرسبورغ وبسكوف، والقنصليات العامة لإستونيا وليتوانيا في سان بطرسبورغ.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه "على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك مراعاة تقديم سلطات هذه الدول المساعدة العسكرية لنظام كييف والتستر من جانبها على جرائم النازيين الأوكرانيين ضد المدنيين. سكان دونباس وأوكرانيا، تم اتخاذ قرار سحب الموافقة على أنشطة القنصلية العامة للاتفيا في سان بطرسبورغ، والقنصلية العامة للاتفيا في بسكوف، والقنصلية العامة لإستونيا في سان بطرسبورغ ومكتبها في بسكوف، القنصلية العامة لليتوانيا في سان بطرسبورغ".
يذكر أن روسيا توعدت بالرد على خطوات عدد من الدول الأوروبية بطرد العديد من الدبلوماسيين الروس.
وتأتي هذه الإجراءات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت، في 24 فبراير/شباط الماضي، في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها وإلزام البلاد بصفة الحياد، إلى جانب حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من عمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي مارسته السلطات في أوكرانيا منذ عام 2014.
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