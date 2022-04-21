https://arabic.sputniknews.com/20220421/روسيا-نتيجة-المفاوضات-مع-أوكرانيا-تتوقف-على-كييف-تصعيد-جديد-بين-الفصائل-الفلسطينية-وإسرائيل-1061452565.html

روسيا: نتيجة المفاوضات مع أوكرانيا تتوقف على كييف... تصعيد جديد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

روسيا: نتيجة المفاوضات مع أوكرانيا تتوقف على كييف... تصعيد جديد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

تؤكد روسيا أن نتيجة المفاوضات مع أوكرانيا تتوقف على كييف، وتركيا ترفض المساعي الأوكرانية بضامنها على غرار المادة الخامسة من ميثاق الناتو، والفصائل الفلسطينية... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T13:39+0000

2022-04-21T13:39+0000

2022-04-21T13:39+0000

عالم سبوتنيك

راديو

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روسيا: نتيجة المفاوضات مع أوكرانيا تتوقف على كييف.. تصعيد جديد بين الفصائل وإسرائيل.. واشنطن تدعو لحماية النفط الليبي روسيا: نتيجة المفاوضات مع أوكرانيا تتوقف على كييف.. تصعيد جديد بين الفصائل وإسرائيل.. واشنطن تدعو لحماية النفط الليبي

روسيا تؤكد أن نتيجة المفاوضات مع أوكرانيا تتوقف على كييف... وتركيا تعارض العمل كضامن لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة من ميثاق الناتوألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مسؤولية الوضع الإنساني المعقد في مناطق القتال على عاتق الكتائب القومية اليمينية المتطرفة الأوكرانية، التي تستخدم المدنيين دروعا بشرية وتمنعهم من الانسحاب عبر الممرات الإنسانية التي يوفرها العسكريون الروس بانتظام.وفيما يخص أفق المفاوضات، تم التأكيد على ثبوت الموقف المبدئي للجانب الروسي، وهو يقضي بأن نتيجة المفاوضات تتوقف بالكامل على استعداد كييف لمراعاة مطالب موسكو المشروعة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي أكد أن اقتراح لقاء الرئيس فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في تركيا لا يزال مطروحًا على الطاولة، مشيرا إلى صعوبة تحديد موعده. ولفت تشاووش أوغلو إلى أن دولا في حلف الناتو تريد استمرار الوضع في أوكرانياكما أكد الوزير التركي أن بلاده تعارض العمل كضامن لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة من ميثاق الناتو، مبينا أنه من الضروري فهم العملية نفسها، وما هي هذه الضمانات، وأن تقبل جميع الدول الضامنة الشروط.وتنص المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو على أن أي هجوم أو عدوان مسلح ضد طرف من دول الحلف يعد عدوانا على جميع الدول الأعضاء.وقال المحلل السياسي، فايز حوالة، إن أوكرانيا تحاول اللعب على عامل الوقت أكثر من اتخاذ قرارات جدية تساعد على إنهاء الأزمة.وعزا ذلك إلى أن "القرارات ليست صادرة من الإدارة الأوكرانية وإنما تأتيها من الخارج سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من بريطانيا".وأكد أن "الضمانات الأمنية تنبع من الاقتراحات التي تقدمت بها مؤخرا الخارجية الروسية، وهي أن تكون الدول الضامنة هي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك أن تكون بيلاروسيا هي الطرف الأساسي في هذه الضمانات الأمنية أو في أي مفاوضات تقوم بين روسيا وأوكرانيا".الفصائل تستهدف مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة... وطائرات حربية تقصف موقعين في القطاعاستهدفت الفصائل الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ، فيما دوت صافرات الإنذار مستوطنة سديروت جنوبا.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "صاروخا أطلق من غزة للمرة الثانية هذا الأسبوع، وألحق أضرارا طفيفة بمنزل وسيارة في سديروت، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات".من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، ولم يتم اعتراضه بواسطة منظومة القبة الحديدية، لافتا إلى اعتراض صواريخ الدفاع الجوي أربع عمليات إطلاق من القطاع.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي ضربات على مواقع للفصائل الفلسطينية شمال مخيم النصيرات في قطاع غزة بعدد من الصواريخ.وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، مخيمر أبو سعدة، إن حالة التوتر تسود الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس مؤخرا بعد أن قامت الشرطة الاسرائيلية باقتحام باحات المسجد الأقصى فجر الجمعة الماضي، وما نتج عنه من إصابات واعتقالات في صفوف المصلين الفلسطينيين.ولفت إلى أن "التصعيد بين الجانبين في قطاع غزة محدود، حيث إن الصاروخ الذي أطلق من قبل الفصائل استهدف منطقة محاذية للسياج الفاصل ولم يطلق باتجاه التجمعات السكنية، هذا بالإضافة إلى أن عمليات القصف الاسرائيلي لم تستهدف مناطق سكنية فلسطينية ولكن مواقع تدريب للمقاومة أو مناطق مفتوحة".وأضاف أن "الطرفين لا يرغبان في الذهاب إلى جولة تصعيد كبيرة ويريدان فقط تسجيل بعض النقاط للاستهلاك المحلي".الولايات المتحدة تدعو إلى حماية عوائد النفط الليبي وتحذر من تعطيله أو استخدامه لأهداف سياسيةدعا السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى حماية عوائد النفط الليبي، معربا عن تخوفه مما وصفه بتحويل الأموال لأغراض سياسية وحزبية، في وقت يتعطل فيه إنتاج النفط، على وقع انقسام بين حكومتين في البلاد.وبحسب بيان للسفارة الأمريكية في طرابلس، ناقش نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية في المصرف، لا سيما فيما يتعلّق بالإنفاق العام.وأكد السفير الأمريكي أن بلاده "تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية، أو تقويض السلام والأمن". وحث السفير ونائب مساعد وزير الخزانة، مصرف ليبيا المركزي على حماية عائدات النفط الليبية من الاختلاس، لإعادة بناء الثقة في المؤسسة، والمساهمة في الاستقرار.كما عبّر نورلاند عن قلقه بشأن توقف نصف إنتاج النفط الليبي، لافتا إلى أن "الاضطرابات القسرية والممتدة في إنتاج النفط تؤدّي إلى خلق ظروف عصيبة للشعب الليبي، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل إمدادات المياه، ونقص الوقود، وتدمير البنية التحتية للنفط، مما يهدد مستقبل قطاع الطاقة، وقدرته على الاستمرار في توليد الإيرادات لصالحه".قال رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، إن "الليبيين تعودوا علي التصريحات الأمريكية والبريطانية التي لا تؤدي إلى نتائج حقيقية للذهاب إلى حلول ناجعة".وأشار إلى أن "تصريحات السفير الأمريكي تؤكد على أن كل ما يهم واشنطن هو استمرار تدفق النفط والغاز للدول الحليفة للولايات المتحدة، من ناحية ومن ناحية أخرى هو استمرار تدفق الأموال على مصرف ليبيا المركزي، وأن تظل المؤسسة الليبية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بعيدتين عن التموضع السياسي، فالمسألة لا علاقة لها بالاقتصاد في ليبيا والتنمية وحل المشاكل".وحول حديث السفير الأمريكي عن تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أوضح، الترجمان، أنه قد يقصد ما يفعله الدبيبة من استغلال أموال الليبيين لمشروعاته الخاصة أو يقصد ما فعله سكان القبائل في الحقول النفطية لأن الأمر ازداد عن حده وتحول إلى حرب اقتصادية بسبب منع المرتبات عن جهاز الأمن الداخلي".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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