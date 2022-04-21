https://arabic.sputniknews.com/20220421/زاخاروفا-تحث-لندن-على-إظهار-الرحمة-تجاه-أوكرانيا-وشعبها-1061442722.html

زاخاروفا تحث لندن على إظهار الرحمة تجاه أوكرانيا وشعبها

زاخاروفا تحث لندن على إظهار الرحمة تجاه أوكرانيا وشعبها

حثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لندن على إظهار الرحمة تجاه أوكرانيا ومواطنيها من خلال إيقاف تزويد نظام كييف بالأسلحة. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T10:02+0000

2022-04-21T10:02+0000

2022-04-21T10:02+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقالت زاخاروفا عبر صفحتها على منصة "تلغرام"، إنه كلما زادت لندن من إرسال الأسلحة إلى كييف يموت المزيد من مواطني هذا البلد، مشددة على إظهار الرحمة تجاه مواطني أوكرانيا ووقف تزويد نظام كييف بالسلاح. وأشارت زاخاروفا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، دعا في وقت سابق السلطات الروسية إلى "إظهار الرحمة" لمواطن بريطاني أسير في مدينة ماريوبول قاتل إلى جانب القوات الأوكرانية.وقالت زاخاروفا: "بدورنا ندعو السلطات البريطانية إلى إظهار الرحمة لمواطني أوكرانيا الذين ذكرهم بوريس جونسون والتوقف عن تزويد نظام كييف بالسلاح. وكلما زادت إمدادات لندن من الأسلحة إلى أوكرانيا يموت المزيد من مواطني هذا البلد بالرغم من أن وسائل الإعلام لن تخبر البريطانيين بذلك أبدًا". كما خاطبت رئيس الحكومة البريطانية قائلة: "بوريس نحن نتفهم أنك شخصيا وحكومتك قد تخليت عن مواطنيك الذين وقعوا ضحية للدعاية البريطانية وذهبوا كمرتزقة إلى أوكرانيا لقتل الناس.. لا تتظاهر بالقلق، فأنت غير مهتم على الإطلاق بمصير البريطانيين".وقالت زاخاروفا: "أناشد الشعب البريطاني الذي يهتم بأولاده، لا تقلقوا الجانب الروسي يعتني بهم ويتم إطعامهم وسقيهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم مثل الأجانب الآخرين".واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.

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