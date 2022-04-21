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زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة ساحل الفلبين
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة ساحل الفلبين
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه تم تسجيل زلزال بلغت قوته 6 درجات بالقرب من ساحل الفلبين. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
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الفلبين
زلزلا قوي
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موسكو - سبوتنيك. تم تسجيل الهزة في الساعة 21:57 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء، على بعد 146.1 كيلومتر (أكثر من 90 ميلا) شرق مدينة دافاو التي تقع في جزيرة مينداناو.ويقع مركز الزلزال على عمق 27 كيلومترا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.ولا توجد تقارير عن أي ضحايا أو أضرار ناجمة عن الزلزال.وتقع الفلبين في منطقة نشطة زلزاليا، تعرف باسم حلقة النار، وغالبا ما تعاني من زلازل قوية.
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الفلبين, زلزلا قوي

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة ساحل الفلبين

02:00 GMT 21.04.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AP Photo
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه تم تسجيل زلزال بلغت قوته 6 درجات بالقرب من ساحل الفلبين.
موسكو - سبوتنيك. تم تسجيل الهزة في الساعة 21:57 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء، على بعد 146.1 كيلومتر (أكثر من 90 ميلا) شرق مدينة دافاو التي تقع في جزيرة مينداناو.
ويقع مركز الزلزال على عمق 27 كيلومترا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
ولا توجد تقارير عن أي ضحايا أو أضرار ناجمة عن الزلزال.
وتقع الفلبين في منطقة نشطة زلزاليا، تعرف باسم حلقة النار، وغالبا ما تعاني من زلازل قوية.
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