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زلزال قوي يضرب سواحل نيكاراغوا الأمريكية
زلزال قوي يضرب سواحل نيكاراغوا الأمريكية
تعرضت سواحل نيكاراغوا في أمريكا إلى زلزال قوي ضرب سواحل البلاد وكانت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T09:28+0000
2022-04-21T09:28+0000
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جاء ذلك بحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، التي أفادت بأن مركز الزلزال على بعد 58 كيلومترا جنوب غربي ماساتشابا، منطقة ساحلية، بينما يصل عمق مركزه إلى 25.3 كيلومتر.ولم تصدر السلطات في البلاد أي تحذيرات من إمكانية حدوث موجات مد عاتية، كما لا توجد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.يذكر أن آخر زلزال ضرب البلاد كان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وكانت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر.
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زلزال قوي يضرب سواحل نيكاراغوا الأمريكية

09:28 GMT 21.04.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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تعرضت سواحل نيكاراغوا في أمريكا إلى زلزال قوي ضرب سواحل البلاد وكانت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر.
جاء ذلك بحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، التي أفادت بأن مركز الزلزال على بعد 58 كيلومترا جنوب غربي ماساتشابا، منطقة ساحلية، بينما يصل عمق مركزه إلى 25.3 كيلومتر.
ولم تصدر السلطات في البلاد أي تحذيرات من إمكانية حدوث موجات مد عاتية، كما لا توجد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.
يذكر أن آخر زلزال ضرب البلاد كان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وكانت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر.
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