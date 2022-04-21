https://arabic.sputniknews.com/20220421/زلزال-قوي-يضرب-سواحل-نيكاراغوا-الأمريكية-1061441767.html
زلزال قوي يضرب سواحل نيكاراغوا الأمريكية
زلزال قوي يضرب سواحل نيكاراغوا الأمريكية
تعرضت سواحل نيكاراغوا في أمريكا إلى زلزال قوي ضرب سواحل البلاد وكانت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T09:28+0000
2022-04-21T09:28+0000
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جاء ذلك بحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، التي أفادت بأن مركز الزلزال على بعد 58 كيلومترا جنوب غربي ماساتشابا، منطقة ساحلية، بينما يصل عمق مركزه إلى 25.3 كيلومتر.ولم تصدر السلطات في البلاد أي تحذيرات من إمكانية حدوث موجات مد عاتية، كما لا توجد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.يذكر أن آخر زلزال ضرب البلاد كان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وكانت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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زلزال قوي يضرب سواحل نيكاراغوا الأمريكية
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تعرضت سواحل نيكاراغوا في أمريكا إلى زلزال قوي ضرب سواحل البلاد وكانت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر.
جاء ذلك بحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي
الأمريكية، اليوم الخميس، التي أفادت بأن مركز الزلزال على بعد 58 كيلومترا جنوب غربي ماساتشابا، منطقة ساحلية، بينما يصل عمق مركزه إلى 25.3 كيلومتر.
ولم تصدر السلطات في البلاد أي تحذيرات من إمكانية حدوث موجات مد عاتية
، كما لا توجد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.
يذكر أن آخر زلزال
ضرب البلاد كان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وكانت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر.