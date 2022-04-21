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https://arabic.sputniknews.com/20220421/سلوفينيا-تنقل-دبابات-تي-72-إلى-أوكرانيا--1061448889.html
سلوفينيا تنقل دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا
سلوفينيا تنقل دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا
أعلنت السلطات السلوفينية، اليوم الخميس، أن حكومة البلاد ستنقل دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T12:02+0000
2022-04-21T12:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية "DPA"، ستزود ألمانيا سلوفينيا في المقابل بدبابات "ماردر" وناقلات الجنود المدرعة "فوكس" الأمريكية.وأشارت الوكالة إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم دبابات "تي 72"، فليس من الضروري تدريب الجيش الأوكراني على استخدامها.سيتم توفير الدبابات من احتياطيات سلوفينيا، وكتعويض، ستوفر ألمانيا لسلوفينيا أيضا سيارات من إنتاجها الخاص.ذكرت الوكالة نقلا عن مصادر حكومية ألمانية، أن سلوفينيا طلبت المزيد من المركبات الحديثة كتعويض، مثل دبابات "ليوبارد 2" و"بوما"، وكذلك ناقلات الجنود المدرعة "بوكسير".
https://arabic.sputniknews.com/20220420/الجيش-الألماني-يكشف-أسباب-رفضه-تسليم-أسلحة-ثقيلة-إلى-أوكرانيا-1061426966.html
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روسيا

سلوفينيا تنقل دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا

12:02 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72 بي3"
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 بي3 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلنت السلطات السلوفينية، اليوم الخميس، أن حكومة البلاد ستنقل دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية "DPA"، ستزود ألمانيا سلوفينيا في المقابل بدبابات "ماردر" وناقلات الجنود المدرعة "فوكس" الأمريكية.
وأشارت الوكالة إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم دبابات "تي 72"، فليس من الضروري تدريب الجيش الأوكراني على استخدامها.
سيتم توفير الدبابات من احتياطيات سلوفينيا، وكتعويض، ستوفر ألمانيا لسلوفينيا أيضا سيارات من إنتاجها الخاص.
ذكرت الوكالة نقلا عن مصادر حكومية ألمانية، أن سلوفينيا طلبت المزيد من المركبات الحديثة كتعويض، مثل دبابات "ليوبارد 2" و"بوما"، وكذلك ناقلات الجنود المدرعة "بوكسير".
قوات من الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الجيش الألماني يكشف أسباب رفضه تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا
أمس, 19:18 GMT
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