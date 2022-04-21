عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220421/شركة-أو-إم-في-النمساوية-توقف-تكرير-النفط-الروسي-في-المصافي-الأوروبية-1061450932.html
شركة "أو إم في" النمساوية توقف تكرير النفط الروسي في المصافي الأوروبية
شركة "أو إم في" النمساوية توقف تكرير النفط الروسي في المصافي الأوروبية
أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "أو إم في" النمساوية، اليوم الخميس، عن توقف تكرير النفط الروسي في المصافي الأوروبية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T12:49+0000
2022-04-21T12:49+0000
العالم
النمسا
روسيا
سوق النفط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/46/1045464619_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd44231496077a968f296d575a889d5f.jpg
وقال متحدث باسم الشركة لـ "سبوتنيك": "الآن لا تعالج "أو إم في" الخام الروسي (النفط) في مصافيها الأوروبية".يذكر أن وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، عارض مطلع الشهر الجاري، الحظر المفروض على إمدادات الغاز من روسيا.وقال شالنبرغ لقناة "أوي 24" التلفزيونية: "يجب ألا نخطئ في أن هناك طريقا واحدا فقط. لدينا طرق أخرى لتشديد العقوبات ونحن نستخدمها".وفرضت الدول الغربية، رداً على العملية الخاصة الروسية (لحماية سكان دونباس) في أوكرانيا، عقوبات جديدة ضد روسيا، بما في ذلك ضد البنوك والشركات الروسية. وأعلن عدد من الشركات الانسحاب من السوق الروسية وإغلاق منشآت الإنتاج فيها.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الشركات الغربية التي ترفض العمل مع روسيا فعلت ذلك تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشاكل الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/النمسا-سنواصل-تأييد-مشروع-التيار-الشمالي-2-1058512738.html
النمسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/46/1045464619_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb3dfc7ca7735e76eb3826d87af95e23.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, النمسا, روسيا, سوق النفط

شركة "أو إم في" النمساوية توقف تكرير النفط الروسي في المصافي الأوروبية

12:49 GMT 21.04.2022
© AP Photo / David J. Phillipمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / David J. Phillip
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "أو إم في" النمساوية، اليوم الخميس، عن توقف تكرير النفط الروسي في المصافي الأوروبية.
وقال متحدث باسم الشركة لـ "سبوتنيك": "الآن لا تعالج "أو إم في" الخام الروسي (النفط) في مصافيها الأوروبية".
يذكر أن وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، عارض مطلع الشهر الجاري، الحظر المفروض على إمدادات الغاز من روسيا.
وقال شالنبرغ لقناة "أوي 24" التلفزيونية: "يجب ألا نخطئ في أن هناك طريقا واحدا فقط. لدينا طرق أخرى لتشديد العقوبات ونحن نستخدمها".
وفرضت الدول الغربية، رداً على العملية الخاصة الروسية (لحماية سكان دونباس) في أوكرانيا، عقوبات جديدة ضد روسيا، بما في ذلك ضد البنوك والشركات الروسية. وأعلن عدد من الشركات الانسحاب من السوق الروسية وإغلاق منشآت الإنتاج فيها.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الشركات الغربية التي ترفض العمل مع روسيا فعلت ذلك تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشاكل الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
النمسا: سنواصل تأييد مشروع "التيار الشمالي 2"
13 فبراير, 16:58 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала