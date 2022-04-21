https://arabic.sputniknews.com/20220421/شركة-أو-إم-في-النمساوية-توقف-تكرير-النفط-الروسي-في-المصافي-الأوروبية-1061450932.html
شركة "أو إم في" النمساوية توقف تكرير النفط الروسي في المصافي الأوروبية
شركة "أو إم في" النمساوية توقف تكرير النفط الروسي في المصافي الأوروبية
أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "أو إم في" النمساوية، اليوم الخميس، عن توقف تكرير النفط الروسي في المصافي الأوروبية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T12:49+0000
2022-04-21T12:49+0000
2022-04-21T12:49+0000
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وقال متحدث باسم الشركة لـ "سبوتنيك": "الآن لا تعالج "أو إم في" الخام الروسي (النفط) في مصافيها الأوروبية".يذكر أن وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، عارض مطلع الشهر الجاري، الحظر المفروض على إمدادات الغاز من روسيا.وقال شالنبرغ لقناة "أوي 24" التلفزيونية: "يجب ألا نخطئ في أن هناك طريقا واحدا فقط. لدينا طرق أخرى لتشديد العقوبات ونحن نستخدمها".وفرضت الدول الغربية، رداً على العملية الخاصة الروسية (لحماية سكان دونباس) في أوكرانيا، عقوبات جديدة ضد روسيا، بما في ذلك ضد البنوك والشركات الروسية. وأعلن عدد من الشركات الانسحاب من السوق الروسية وإغلاق منشآت الإنتاج فيها.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الشركات الغربية التي ترفض العمل مع روسيا فعلت ذلك تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشاكل الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/النمسا-سنواصل-تأييد-مشروع-التيار-الشمالي-2-1058512738.html
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العالم, النمسا, روسيا, سوق النفط
شركة "أو إم في" النمساوية توقف تكرير النفط الروسي في المصافي الأوروبية
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أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "أو إم في" النمساوية، اليوم الخميس، عن توقف تكرير النفط الروسي في المصافي الأوروبية.
وقال متحدث باسم الشركة لـ "سبوتنيك": "الآن لا تعالج "أو إم في" الخام الروسي (النفط) في مصافيها الأوروبية".
يذكر أن وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، عارض مطلع الشهر الجاري، الحظر المفروض على إمدادات الغاز من روسيا
.
وقال شالنبرغ لقناة "أوي 24" التلفزيونية: "يجب ألا نخطئ في أن هناك طريقا واحدا فقط. لدينا طرق أخرى لتشديد العقوبات ونحن نستخدمها".
وفرضت الدول الغربية، رداً على العملية الخاصة الروسية (لحماية سكان دونباس) في أوكرانيا
، عقوبات جديدة ضد روسيا، بما في ذلك ضد البنوك والشركات الروسية. وأعلن عدد من الشركات الانسحاب من السوق الروسية وإغلاق منشآت الإنتاج فيها.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الشركات الغربية التي ترفض العمل مع روسيا فعلت ذلك تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشاكل الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.