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https://arabic.sputniknews.com/20220421/شكري-يتوجه-إلى-العاصمة-الأردنية-للمشاركة-في-اجتماع-عربي-طارئ-خاص-بفلسطين-1061431587.html
شكري يتوجه إلى العاصمة الأردنية للمشاركة في اجتماع عربي طارئ خاص بفلسطين
شكري يتوجه إلى العاصمة الأردنية للمشاركة في اجتماع عربي طارئ خاص بفلسطين
يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في اجتماع طارئ للجنة الوزارة العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T01:19+0000
2022-04-21T01:20+0000
أخبار فلسطين اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية المصرية، "يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدًا 21 أبريل الجاري، إلى العاصمة الأردنية عمَّان، للمُشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المُحتلة".وأوضح متحدث الخارجية، أنه من المقرر أن يبحث الاجتماع الطارئ التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى، وما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عن التباحث حول ضرورة وقف كافة المُمارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، "تستضيف المملكة، يوم الخميس القادم، اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المُبارك/الحرم القُدسيّ الشريف وسبل التصدي له".وتابع البيان أن اللجنة التي يرأسُها الأردن؛ تضم "الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية".وأضافت الوزارة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستشارك بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن في اجتماع اللجنة في عمان الذي يحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط".وأشارت إلى أنه: ويأتي الاجتماع في ظل تزايد التصعيد بين الفلسطينيينع والقوات الإسرائيلية، على خلفية اقتحام مئات المستوطنيين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.ودارت مواجهات عنيفة، يوم الجمعة المنصرم، بين المصلين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة نحو 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

شكري يتوجه إلى العاصمة الأردنية للمشاركة في اجتماع عربي طارئ خاص بفلسطين

01:19 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 01:20 GMT 21.04.2022)
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021
وزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في اجتماع طارئ للجنة الوزارة العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، لبحث التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية المصرية، "يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدًا 21 أبريل الجاري، إلى العاصمة الأردنية عمَّان، للمُشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المُحتلة".
وأوضح متحدث الخارجية، أنه من المقرر أن يبحث الاجتماع الطارئ التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى، وما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عن التباحث حول ضرورة وقف كافة المُمارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.
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أمس, 16:15 GMT
والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، "تستضيف المملكة، يوم الخميس القادم، اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المُبارك/الحرم القُدسيّ الشريف وسبل التصدي له".
وتابع البيان أن اللجنة التي يرأسُها الأردن؛ تضم "الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية".
وأضافت الوزارة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستشارك بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن في اجتماع اللجنة في عمان الذي يحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط".
وأشارت إلى أنه:
"تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ في العاصمة عمّان بعد مشاوراتٍ أجراها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نظرائه أعضاء اللجنة ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية".
ويأتي الاجتماع في ظل تزايد التصعيد بين الفلسطينيينع والقوات الإسرائيلية، على خلفية اقتحام مئات المستوطنيين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.
ودارت مواجهات عنيفة، يوم الجمعة المنصرم، بين المصلين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة نحو 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
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