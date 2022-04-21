https://arabic.sputniknews.com/20220421/صحيفة-تركيا-تستثمر-مليارات-الدولارات-لإنتاج-الغاز-في-البحر-الأسود-1061434722.html
صحيفة: تركيا تستثمر مليارات الدولارات لإنتاج الغاز في البحر الأسود
صحيفة: تركيا تستثمر مليارات الدولارات لإنتاج الغاز في البحر الأسود
كشفت صحيفة تركية، اليوم الخميس، أن تركيا تخطط لاستثمار نحو عشرة مليارات دولار لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T06:57+0000
2022-04-21T06:57+0000
2022-04-21T06:57+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "الصباح" التركية أن "هناك حافز كبير لإنتاج غاز البحر الأسود، فهناك نحو 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي التي حددها أسطول التنقيب الوطني التركي وستكون متاحة للجمهور في عام 2023".وبحسب الصحيفة، تقوم تركيا بتوسيع أسطول التنقيب الخاص بها وفي الوقت ذاته تواصل عمليات التنقيب للحصول على 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وأضافت الصحيفة أنه "بموجب مرسوم صادر عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أُدرج حقل زونغولداك ساكاريا للغاز الطبيعي ضمن نطاق مساعدات الدولة للمشروع".وذكرت الصحيفة أن "استثمارات بقيمة 145 مليار ليرة تركية (نحو 10 مليارات دولار) ستوجه لاستخراج واستخدام 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: تركيا تستثمر مليارات الدولارات لإنتاج الغاز في البحر الأسود
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كشفت صحيفة تركية، اليوم الخميس، أن تركيا تخطط لاستثمار نحو عشرة مليارات دولار لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود.
وذكرت صحيفة "الصباح" التركية
أن "هناك حافز كبير لإنتاج غاز البحر الأسود، فهناك نحو 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي التي حددها أسطول التنقيب الوطني التركي وستكون متاحة للجمهور في عام 2023".
وبحسب الصحيفة، تقوم تركيا بتوسيع أسطول التنقيب الخاص بها وفي الوقت ذاته تواصل عمليات التنقيب للحصول على 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأضافت الصحيفة أنه "بموجب مرسوم صادر عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أُدرج حقل زونغولداك ساكاريا للغاز الطبيعي ضمن نطاق مساعدات الدولة للمشروع".
وذكرت الصحيفة أن "استثمارات بقيمة 145 مليار ليرة تركية (نحو 10 مليارات دولار) ستوجه لاستخراج واستخدام 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود".