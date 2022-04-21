https://arabic.sputniknews.com/20220421/صربيا-أوروبا-تقيس-حبنا-لها-بكراهية-روسيا-وثقتنا-بهم-عند-أدنى-مستوى-الآن-1061461546.html
صربيا: أوروبا تقيس حبنا لها بكراهية روسيا... وثقتنا بهم عند أدنى مستوى الآن
صربيا: أوروبا تقيس حبنا لها بكراهية روسيا... وثقتنا بهم عند أدنى مستوى الآن
قال وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، اليوم الخميس، إن دعم انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي وصل إلى أدنى مستوى تاريخي، بعد أن طالبها البرلمان الأوروبي... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T16:16+0000
2022-04-21T16:16+0000
2022-04-21T16:16+0000
صربيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061321823_0:150:2145:1357_1920x0_80_0_0_3ca7dc0bf9a4e7c1ac8b9aa4b88d54b1.jpg
بلغراد- سبوتنيك. اتهم فولين الاتحاد الأوروبي في بيان بأنه يقيس "حب صربيا لأوروبا بالكراهية تجاه روسيا"، وجادل بأنه يجب استبعاد صربيا من المواجهة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والسماح لها بالبقاء على الحياد عسكريا وسياسيا.وجد استطلاع أجرته الذراع الصربية لاستطلاعات الرأي في شركة الأبحاث "إبسوس" أن 44% من الصرب سيصوتون ضد عضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاء، فيما يؤيد 34% هذه الخطوة، والبقية لم يحسموا أمرهم.وقال الوزير: "ثقة الصرب في الاتحاد الأوروبي منخفضة بشكل تاريخي. إذا ألقى الرئيس (ألكسندر) فوتشيتش بظلال من الشك على مسارنا الأوروبي ومستقبلنا الأوروبي ولو مرة واحدة في خطاب، فأنا أضمن أن الثقة في الاتحاد الأوروبي ستكون أقل مما هي في الناتو".ضغط البرلمان الأوروبي على صربيا لتفضيل الاتحاد الأوروبي على حساب روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال فولين إن اعتراف الاتحاد الأوروبي بكوسوفو ومطالبته بسحب الدعم من الأراضي ذات الأغلبية الصربية في البوسنة تثبت أن صربيا لا تنتمي إلى الكتلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/صربيا-تتهم-رئيس-كوسوفو-بالترويج-بقوة-لفكرة-ألبانيا-الكبرى-1061340974.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061321823_172:0:2093:1441_1920x0_80_0_0_730b454a7b8908afa07188626cf33ff8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صربيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
صربيا: أوروبا تقيس حبنا لها بكراهية روسيا... وثقتنا بهم عند أدنى مستوى الآن
تابعنا عبر
قال وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، اليوم الخميس، إن دعم انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي وصل إلى أدنى مستوى تاريخي، بعد أن طالبها البرلمان الأوروبي بالتوافق مع العقوبات المفروضة على روسيا.
بلغراد- سبوتنيك
. اتهم فولين الاتحاد الأوروبي في بيان بأنه يقيس "حب صربيا لأوروبا بالكراهية تجاه روسيا"، وجادل بأنه يجب استبعاد صربيا من المواجهة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والسماح لها بالبقاء على الحياد عسكريا وسياسيا.
وجد استطلاع أجرته الذراع الصربية لاستطلاعات الرأي في شركة الأبحاث "إبسوس" أن 44% من الصرب سيصوتون ضد عضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاء، فيما يؤيد 34% هذه الخطوة، والبقية لم يحسموا أمرهم.
وقال الوزير: "ثقة الصرب في الاتحاد الأوروبي منخفضة بشكل تاريخي. إذا ألقى الرئيس (ألكسندر) فوتشيتش بظلال من الشك على مسارنا الأوروبي ومستقبلنا الأوروبي ولو مرة واحدة في خطاب، فأنا أضمن أن الثقة في الاتحاد الأوروبي ستكون أقل مما هي في الناتو".
ضغط البرلمان الأوروبي على صربيا لتفضيل الاتحاد الأوروبي على حساب روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال فولين إن اعتراف الاتحاد الأوروبي بكوسوفو
ومطالبته بسحب الدعم من الأراضي ذات الأغلبية الصربية في البوسنة تثبت أن صربيا لا تنتمي إلى الكتلة.