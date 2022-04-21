غانتس: مستعدون لفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على أمن مواطنينا
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لفعل كل ما بوسعها للحفاظ على أمن مواطنيها.
ونقلت القناة العبرية الـ 13، ظهر اليوم الخميس، عن غانتس خلال لقائه برؤساء المجالس الإقليمية في مستوطنات غلاف غزة ورئيس بلدية سديروت، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لفعل ما هو مطلوب منه، وعلى رأس هذه المطالب أمن المواطنين الإسرائيليين.
وشدد غانتس على أن سياسة الرد الحاد والحاسم للجيش الإسرائيلي مستمرة تجاه أي نشاط "إرهابي".
גנץ נפגש עם ראשי מועצות בעוטף עזה: "נמשיך להגיב בחריפות לפעולות הטרור"@yoavzitun pic.twitter.com/kygY5pYSFT— ynet עדכוני (@ynetalerts) April 21, 2022
وجاء لقاء غانتس برؤساء المجالس الإقليمية في مستوطنات غلاف غزة ورئيس بلدية سديروت، على خلفية إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة إلى منطقة غلاف غزة، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، إنه ليس لدى بلاده نظام حماية بنسبة 100 %، موضحا أن مستوطنات غلاف غزة تلقت عدة صواريخ من قطاع غزة، أحدهم سقط في مستوطنة سديروت، دون وقوع إصابات بين المستوطنين.
עקב ההסלמה - שר הביטחון @gantzbe קיים שיחה עם ראשי המועצות בעוטף עזה וראש עיריית שדרות. גנץ ציין שטרם החג תוגברו הכוחות והכוננות בגזרה וכי תימשך מדיניות התגובה החריפה מול כל פעילות טרור. עוד אמר גנץ כי ישראל ערוכה לעשות כל שנדרש בכדי לשמור על ביטחון אזרחיה - בהתקפה ובהגנה@ndvori— החדשות - N12 (@N12News) April 21, 2022
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن المتحدث باسمه، أن الصاروخ الوحيد الذي أطلق على مستوطنة سديروت، فعليا، وسقط في منطقة مفتوحة داخلها، لم يتم اعتراضه، وجاري التحقيق في تلك الواقعة، حيث سيقوم قائد القوات الجوية بعمل تحقيق موسع في هذا الأمر.
وجاء هذا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي دوي صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة. في وقت جاء إطلاق الصواريخ أيضا بعد شن مقاتلات حربية إسرائيلية غارات على مواقع في قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة، مساء الأربعاء.
דובר צה"ל, תא"ל רן כוכב, מעדכן אצל @Sykocan: "שוגרה רקטה אחת לעבר שדרות שלצערי לא יורטה, ורסיסים ממנה פגעו בחצר בעיר. אנחנו נבדוק את זה, מפקד חיל האוויר יבצע תחקיר - משוכנע שאם אפשר היה ליירט אותה זה היה קורה, אין לנו הגנה של 100%"— גלצ (@GLZRadio) April 21, 2022
(צילום: פלאש90) pic.twitter.com/GCJfoiKcSb
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت بإصابة 3 مستوطنين بـ"الهلع" جراء سقوط صاروخ من قطاع غزة في مستوطنة سديروت الإسرائيلية.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أن 3 مستوطنين أصيبوا بالهلع والقلق ونقلتهم طواقم نجمة داود الحمراء إلى مستشفى برزيلاي في مستوطنة أشكلون، شمال قطاع غزة.