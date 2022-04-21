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https://arabic.sputniknews.com/20220421/غانتس-مستعدون-لفعل-كل-ما-بوسعنا-للحفاظ-على-أمن-مواطنينا-1061443867.html
غانتس: مستعدون لفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على أمن مواطنينا
غانتس: مستعدون لفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على أمن مواطنينا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لفعل كل ما بوسعها للحفاظ على أمن مواطنيها. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T10:30+0000
2022-04-21T10:30+0000
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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ونقلت القناة العبرية الـ 13، ظهر اليوم الخميس، عن غانتس خلال لقائه برؤساء المجالس الإقليمية في مستوطنات غلاف غزة ورئيس بلدية سديروت، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لفعل ما هو مطلوب منه، وعلى رأس هذه المطالب أمن المواطنين الإسرائيليين.وشدد غانتس على أن سياسة الرد الحاد والحاسم للجيش الإسرائيلي مستمرة تجاه أي نشاط "إرهابي".وجاء لقاء غانتس برؤساء المجالس الإقليمية في مستوطنات غلاف غزة ورئيس بلدية سديروت، على خلفية إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة إلى منطقة غلاف غزة، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، إنه ليس لدى بلاده نظام حماية بنسبة 100 %، موضحا أن مستوطنات غلاف غزة تلقت عدة صواريخ من قطاع غزة، أحدهم سقط في مستوطنة سديروت، دون وقوع إصابات بين المستوطنين.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن المتحدث باسمه، أن الصاروخ الوحيد الذي أطلق على مستوطنة سديروت، فعليا، وسقط في منطقة مفتوحة داخلها، لم يتم اعتراضه، وجاري التحقيق في تلك الواقعة، حيث سيقوم قائد القوات الجوية بعمل تحقيق موسع في هذا الأمر.وجاء هذا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي دوي صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة. في وقت جاء إطلاق الصواريخ أيضا بعد شن مقاتلات حربية إسرائيلية غارات على مواقع في قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة، مساء الأربعاء.وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت بإصابة 3 مستوطنين بـ"الهلع" جراء سقوط صاروخ من قطاع غزة في مستوطنة سديروت الإسرائيلية.وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أن 3 مستوطنين أصيبوا بالهلع والقلق ونقلتهم طواقم نجمة داود الحمراء إلى مستشفى برزيلاي في مستوطنة أشكلون، شمال قطاع غزة.
إسرائيل
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إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

غانتس: مستعدون لفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على أمن مواطنينا

10:30 GMT 21.04.2022
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / POOL
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لفعل كل ما بوسعها للحفاظ على أمن مواطنيها.
ونقلت القناة العبرية الـ 13، ظهر اليوم الخميس، عن غانتس خلال لقائه برؤساء المجالس الإقليمية في مستوطنات غلاف غزة ورئيس بلدية سديروت، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لفعل ما هو مطلوب منه، وعلى رأس هذه المطالب أمن المواطنين الإسرائيليين.
وشدد غانتس على أن سياسة الرد الحاد والحاسم للجيش الإسرائيلي مستمرة تجاه أي نشاط "إرهابي".
وجاء لقاء غانتس برؤساء المجالس الإقليمية في مستوطنات غلاف غزة ورئيس بلدية سديروت، على خلفية إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة إلى منطقة غلاف غزة، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، إنه ليس لدى بلاده نظام حماية بنسبة 100 %، موضحا أن مستوطنات غلاف غزة تلقت عدة صواريخ من قطاع غزة، أحدهم سقط في مستوطنة سديروت، دون وقوع إصابات بين المستوطنين.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن المتحدث باسمه، أن الصاروخ الوحيد الذي أطلق على مستوطنة سديروت، فعليا، وسقط في منطقة مفتوحة داخلها، لم يتم اعتراضه، وجاري التحقيق في تلك الواقعة، حيث سيقوم قائد القوات الجوية بعمل تحقيق موسع في هذا الأمر.
وجاء هذا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي دوي صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة. في وقت جاء إطلاق الصواريخ أيضا بعد شن مقاتلات حربية إسرائيلية غارات على مواقع في قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة، مساء الأربعاء.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت بإصابة 3 مستوطنين بـ"الهلع" جراء سقوط صاروخ من قطاع غزة في مستوطنة سديروت الإسرائيلية.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أن 3 مستوطنين أصيبوا بالهلع والقلق ونقلتهم طواقم نجمة داود الحمراء إلى مستشفى برزيلاي في مستوطنة أشكلون، شمال قطاع غزة.
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