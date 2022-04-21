عربي
- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/فرنسا-لا-تستبعد-فرض-حظر-أوروبي-على-واردات-الغاز-الروسي-1061437468.html
فرنسا لا تستبعد فرض حظر أوروبي على واردات الغاز الروسي
فرنسا لا تستبعد فرض حظر أوروبي على واردات الغاز الروسي
أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، أنها لا تستبعد احتمالية فرض حظر على واردات الغاز والنفط من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T08:17+0000
2022-04-21T08:17+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار العالم الآن
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103680/28/1036802826_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_2ace69353e6d0b887c5187c734d2f9dd.jpg
باريس - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم الحكومة، غابرييل آتال، لـ"فرانس إنفو"، إن "الاحتمالية موجودة"، مضيفا أن باريس مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى ممكن فيما يخص العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.وفي وقت سابق، دعا وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، روسيا إلى الامتناع عن المشاركة في فعاليات مجموعة العشرين.ونقلت "رويترز" عن الوزير، قوله خلال اجتماع عبر الإنترنت مع زملائه في مجموعة العشرين: "نطالب روسيا بوقف الأعمال العدائية، ونطلب من روسيا الامتناع عن المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين".وبحسب المتحدث باسم الوزارة، غادر لو مير الاجتماع قبل أن يتحدث نظيره الروسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم السابع والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103680/28/1036802826_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_fe8e5c09080c172936aa494ff755e32e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, روسيا

فرنسا لا تستبعد فرض حظر أوروبي على واردات الغاز الروسي

08:17 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالغاز الروسي
الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، أنها لا تستبعد احتمالية فرض حظر على واردات الغاز والنفط من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
باريس - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم الحكومة، غابرييل آتال، لـ"فرانس إنفو"، إن "الاحتمالية موجودة"، مضيفا أن باريس مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى ممكن فيما يخص العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، دعا وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، روسيا إلى الامتناع عن المشاركة في فعاليات مجموعة العشرين.
ونقلت "رويترز" عن الوزير، قوله خلال اجتماع عبر الإنترنت مع زملائه في مجموعة العشرين: "نطالب روسيا بوقف الأعمال العدائية، ونطلب من روسيا الامتناع عن المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين".
وبحسب المتحدث باسم الوزارة، غادر لو مير الاجتماع قبل أن يتحدث نظيره الروسي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم السابع والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала