https://arabic.sputniknews.com/20220421/فرنسا-لا-تستبعد-فرض-حظر-أوروبي-على-واردات-الغاز-الروسي-1061437468.html
فرنسا لا تستبعد فرض حظر أوروبي على واردات الغاز الروسي
فرنسا لا تستبعد فرض حظر أوروبي على واردات الغاز الروسي
أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، أنها لا تستبعد احتمالية فرض حظر على واردات الغاز والنفط من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T08:17+0000
2022-04-21T08:17+0000
2022-04-21T08:17+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار العالم الآن
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103680/28/1036802826_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_2ace69353e6d0b887c5187c734d2f9dd.jpg
باريس - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم الحكومة، غابرييل آتال، لـ"فرانس إنفو"، إن "الاحتمالية موجودة"، مضيفا أن باريس مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى ممكن فيما يخص العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.وفي وقت سابق، دعا وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، روسيا إلى الامتناع عن المشاركة في فعاليات مجموعة العشرين.ونقلت "رويترز" عن الوزير، قوله خلال اجتماع عبر الإنترنت مع زملائه في مجموعة العشرين: "نطالب روسيا بوقف الأعمال العدائية، ونطلب من روسيا الامتناع عن المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين".وبحسب المتحدث باسم الوزارة، غادر لو مير الاجتماع قبل أن يتحدث نظيره الروسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم السابع والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103680/28/1036802826_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_fe8e5c09080c172936aa494ff755e32e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا
فرنسا لا تستبعد فرض حظر أوروبي على واردات الغاز الروسي
تابعنا عبر
أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، أنها لا تستبعد احتمالية فرض حظر على واردات الغاز والنفط من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
باريس - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم الحكومة، غابرييل آتال، لـ"فرانس إنفو"، إن "الاحتمالية موجودة"، مضيفا أن باريس مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى ممكن فيما يخص العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، دعا وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، روسيا إلى الامتناع عن المشاركة
في فعاليات مجموعة العشرين.
ونقلت "رويترز" عن الوزير، قوله خلال اجتماع عبر الإنترنت مع زملائه في مجموعة العشرين: "نطالب روسيا بوقف الأعمال العدائية، ونطلب من روسيا الامتناع عن المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين".
وبحسب المتحدث باسم الوزارة، غادر لو مير الاجتماع قبل أن يتحدث نظيره الروسي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم السابع والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.