https://arabic.sputniknews.com/20220421/قاديروف-ينشر-مقطعا-مصورا-لتنفيذ-إحدى-أكثر-الوحدات-تدريبا-لعملية-ناجحة-في-دونباس-فيديو-1061450650.html
قاديروف ينشر مقطعا مصورا لتنفيذ إحدى أكثر الوحدات تدريبا لعملية ناجحة في دونباس... فيديو
قاديروف ينشر مقطعا مصورا لتنفيذ إحدى أكثر الوحدات تدريبا لعملية ناجحة في دونباس... فيديو
نشر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، مقطعا مصورا لفرقة تابعة للقوات الشيشانية وهي تنفذ عملية مشتركة مع قوات من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في إقليم دونباس. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T12:36+0000
2022-04-21T12:36+0000
2022-04-21T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وعلق الرئيس الشيشاني على المقطع المصور قائلا بأن الفرقة التابعة للقوات الشيشانية تعتبر من أكثر الفرق تدريبا للقتال، قد قامت بمهمة لتطهير أراضي دونباس من النازيين والقوميين المتطرفيين.مضيفا أن عمل الفرقة كان بتنسيق عال المستوى لمواجهة القوميين المتطرفيين وقطاع الطرق في أوكرانيا الذين قاموا على مدار 8 سنوات بإرهاب المواطنين، وأن الجنود الروس يتقدمون بثقة محررين المزيد من الأراضي.وتابع قائلا أن فرقة التدخل السريع الشيشانية تمكنوا من إيقاف النيران والقنص في بيئة يصعب التحكم بها، مضيفا أنه لا أحد يستطيع تحطيم روح المقاتلين الذين يقاتلون من أجل الحقيقة وانتصار العدالة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
قاديروف ينشر مقطعا مصورا لتنفيذ إحدى أكثر الوحدات تدريبا لعملية ناجحة في دونباس... فيديو
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نشر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، مقطعا مصورا لفرقة تابعة للقوات الشيشانية وهي تنفذ عملية مشتركة مع قوات من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في إقليم دونباس.
وعلق الرئيس الشيشاني على المقطع المصور قائلا بأن الفرقة التابعة للقوات الشيشانية تعتبر من أكثر الفرق تدريبا للقتال، قد قامت بمهمة لتطهير أراضي دونباس من النازيين والقوميين المتطرفيين.
مضيفا أن عمل الفرقة
كان بتنسيق عال المستوى لمواجهة القوميين المتطرفيين وقطاع الطرق في أوكرانيا الذين قاموا على مدار 8 سنوات بإرهاب المواطنين، وأن الجنود الروس يتقدمون بثقة محررين المزيد من الأراضي.
وتابع قائلا أن فرقة التدخل السريع الشيشانية تمكنوا من إيقاف النيران والقنص في بيئة يصعب التحكم بها، مضيفا أنه لا أحد يستطيع تحطيم روح المقاتلين الذين يقاتلون من أجل الحقيقة وانتصار العدالة.