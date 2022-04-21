https://arabic.sputniknews.com/20220421/قبل-الغداء-أو-بعده-قاديروف-يعد-بالسيطرة-على-آزوفستال-اليوم-1061437072.html

"قبل الغداء أو بعده"... قاديروف يعد بالسيطرة على "آزوفستال" اليوم

"قبل الغداء أو بعده"... قاديروف يعد بالسيطرة على "آزوفستال" اليوم

صرح الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أن مصنع "آزوفستال" سيخضع لسيطرة الجيش الروسي خلال اليوم. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T08:05+0000

2022-04-21T08:05+0000

2022-04-21T08:05+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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وأعلن قاديروف عن ذلك في تسجيل صوتي شاركه على صفحته في "تلغرام"، معلنا عن عملية السيطرة على "آزوفستال".وبحسب قاديروف، إذا وافق المسلحون هناك على إلقاء أسلحتهم، فإن قيادة القوات المسلحة، برئاسة القائد الأعلى، "ستتخذ القرار الأفضل بالنسبة لهم".هذا وكان قاديروف قد تحدث في وقت سابق عن عملية تطهير لـ"آزوفستال" من القوميين الأوكرانيين بالإضافة لعرض معدات تم الاستيلاء عليها.ونشر قاديروف على "تلغرام" منشورا جاء فيه: "في ماريوبول، لا يتوقف العمل على تطهير مباني المنطقة الصناعية. يُظهر هذا الفيديو إحدى أكبر المنشآت الصناعية في جمهورية دونيتسك، والتي استخدمها النازيون والقوميون كواحدة من قواعدهم العديدة".وبحسب تصريحات قاديروف، فإن القوات الشيشانية تمشط كل مربع من المنطقة الصناعية، التي حولته "غيلان آزوف" إلى منطقة محصنة جدا. مضيفا أنه خلال العملية تم الاستيلاء على معدات عسكرية بحوزة قطّاع الطرق.

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أخبار أوكرانيا