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https://arabic.sputniknews.com/20220421/قبل-الغداء-أو-بعده-قاديروف-يعد-بالسيطرة-على-آزوفستال-اليوم-1061437072.html
"قبل الغداء أو بعده"... قاديروف يعد بالسيطرة على "آزوفستال" اليوم
"قبل الغداء أو بعده"... قاديروف يعد بالسيطرة على "آزوفستال" اليوم
صرح الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أن مصنع "آزوفستال" سيخضع لسيطرة الجيش الروسي خلال اليوم. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T08:05+0000
2022-04-21T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأعلن قاديروف عن ذلك في تسجيل صوتي شاركه على صفحته في "تلغرام"، معلنا عن عملية السيطرة على "آزوفستال".وبحسب قاديروف، إذا وافق المسلحون هناك على إلقاء أسلحتهم، فإن قيادة القوات المسلحة، برئاسة القائد الأعلى، "ستتخذ القرار الأفضل بالنسبة لهم".هذا وكان قاديروف قد تحدث في وقت سابق عن عملية تطهير لـ"آزوفستال" من القوميين الأوكرانيين بالإضافة لعرض معدات تم الاستيلاء عليها.ونشر قاديروف على "تلغرام" منشورا جاء فيه: "في ماريوبول، لا يتوقف العمل على تطهير مباني المنطقة الصناعية. يُظهر هذا الفيديو إحدى أكبر المنشآت الصناعية في جمهورية دونيتسك، والتي استخدمها النازيون والقوميون كواحدة من قواعدهم العديدة".وبحسب تصريحات قاديروف، فإن القوات الشيشانية تمشط كل مربع من المنطقة الصناعية، التي حولته "غيلان آزوف" إلى منطقة محصنة جدا. مضيفا أنه خلال العملية تم الاستيلاء على معدات عسكرية بحوزة قطّاع الطرق.
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أخبار أوكرانيا

"قبل الغداء أو بعده"... قاديروف يعد بالسيطرة على "آزوفستال" اليوم

08:05 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
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صرح الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أن مصنع "آزوفستال" سيخضع لسيطرة الجيش الروسي خلال اليوم.
وأعلن قاديروف عن ذلك في تسجيل صوتي شاركه على صفحته في "تلغرام"، معلنا عن عملية السيطرة على "آزوفستال".
وأضاف قائلا: "أريد أن أشارك الأخبار السارة اليوم، قبل الغداء أو بعده، سيكون آزوفستال تحت سيطرة القوات الروسية بشكل كامل. كل شيء جاهز، والاستراتيجية جاهزة، والجنود جاهزون، الأمر يستغرق وقتا فقط وهذا كل شيء".
وبحسب قاديروف، إذا وافق المسلحون هناك على إلقاء أسلحتهم، فإن قيادة القوات المسلحة، برئاسة القائد الأعلى، "ستتخذ القرار الأفضل بالنسبة لهم".
هذا وكان قاديروف قد تحدث في وقت سابق عن عملية تطهير لـ"آزوفستال" من القوميين الأوكرانيين بالإضافة لعرض معدات تم الاستيلاء عليها.
ونشر قاديروف على "تلغرام" منشورا جاء فيه: "في ماريوبول، لا يتوقف العمل على تطهير مباني المنطقة الصناعية. يُظهر هذا الفيديو إحدى أكبر المنشآت الصناعية في جمهورية دونيتسك، والتي استخدمها النازيون والقوميون كواحدة من قواعدهم العديدة".
وبحسب تصريحات قاديروف، فإن القوات الشيشانية تمشط كل مربع من المنطقة الصناعية، التي حولته "غيلان آزوف" إلى منطقة محصنة جدا. مضيفا أنه خلال العملية تم الاستيلاء على معدات عسكرية بحوزة قطّاع الطرق.
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