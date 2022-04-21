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خرافة أم حقيقة... هل يمكن استخدام الدقيق كعلاج فعال ضد الحروق؟
خرافة أم حقيقة... هل يمكن استخدام الدقيق كعلاج فعال ضد الحروق؟
انتشرت منذ فترة قصص ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أنه يمكن استخدام الدقيق كعلاج فعال ضد الحروق، فما هي الحقيقة؟. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T15:23+0000
2022-04-21T15:35+0000
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ووفقا لهذه القصص والمنشورات، فقد تعرض أشخاص لحوادث حرق مختلفة، وطلب منهم استخدام الدقيق للعلاج.وأشارت هذه القصص إلى أن الدقيق عالج الحرق ولم يعانوا هؤلاء الأشخاص من أي مضاعفات أو آلام.كما وجه ناشروها نصائح بالاحتفاظ بكيس من الدقيق في الثلاجة لاستخدامه لعلاج الحروق إذا اقتضت الضرورة.لكن هذه المزاعم ليس لها أي أساس علمي.الحقيقةنقلت وكالة "فرانس برس"، عن البروفيسور أبيشاي أنغسبات وهو جراح في جامعة شولالونغكورن في بانكوك، قوله إن "أول خطوة يتعين القيام بها بعد التعرض لحرق هي تنظيف منطقة الإصابة بالمياه وتجفيفها بعناية".وأوضح أن "الجلد يحمي من دخول الجراثيم وبالتالي فإن وضع الدقيق قد يلوث منطقة الحرق ويزيد الوضع سوءاً".وأضاف أن "الدقيق لا يتحلى بميزات علاجيّة لمداواة الحروق التي تداوى بطرق محددة، فإن كان الحرق صغيراً يمكن مداواته بمرهم مضاد للالتهابات". وتابع "أما إن طال الحرق منطقة واسعة فيتعين التوجه إلى المستشفى حتى يشخص الطبيب درجته ويحدد العلاج الملائم".وفي السياق، وصفت طبيبة الجلد ناتاليا فورافوتينون التي تعمل لدى وزارة الصحة التايلاندية، هذه المزاعم بـ"المضللة".وقالت إنه "بعد التعرض لحرق يتعين تنظيف الجرح بالمياه أو المياه المالحة في أقرب وقت ممكن، مع إمكانية استخدام مرهم موضعي يحتوي على مضادات حيوية".كما نصحت بطلب المساعدة الطبية عند التعرض للحرق، لأن علاج الحروق يختلف باختلاف حجم المنطقة المحترقة، والمكان ومدى خطورته.
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منوعات, مجتمع

خرافة أم حقيقة... هل يمكن استخدام الدقيق كعلاج فعال ضد الحروق؟

15:23 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 15:35 GMT 21.04.2022)
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFAرجل فلسطيني بالقرب من عربة تحمل كيس طحين وزعته الأونروا في مخيم خان يونس للاجئين في جنوب قطاع غزة
رجل فلسطيني بالقرب من عربة تحمل كيس طحين وزعته الأونروا في مخيم خان يونس للاجئين في جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
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انتشرت منذ فترة قصص ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أنه يمكن استخدام الدقيق كعلاج فعال ضد الحروق، فما هي الحقيقة؟.
ووفقا لهذه القصص والمنشورات، فقد تعرض أشخاص لحوادث حرق مختلفة، وطلب منهم استخدام الدقيق للعلاج.
وأشارت هذه القصص إلى أن الدقيق عالج الحرق ولم يعانوا هؤلاء الأشخاص من أي مضاعفات أو آلام.
كما وجه ناشروها نصائح بالاحتفاظ بكيس من الدقيق في الثلاجة لاستخدامه لعلاج الحروق إذا اقتضت الضرورة.
لكن هذه المزاعم ليس لها أي أساس علمي.

الحقيقة

نقلت وكالة "فرانس برس"، عن البروفيسور أبيشاي أنغسبات وهو جراح في جامعة شولالونغكورن في بانكوك، قوله إن "أول خطوة يتعين القيام بها بعد التعرض لحرق هي تنظيف منطقة الإصابة بالمياه وتجفيفها بعناية".
وأوضح أن "الجلد يحمي من دخول الجراثيم وبالتالي فإن وضع الدقيق قد يلوث منطقة الحرق ويزيد الوضع سوءاً".
وأضاف أن "الدقيق لا يتحلى بميزات علاجيّة لمداواة الحروق التي تداوى بطرق محددة، فإن كان الحرق صغيراً يمكن مداواته بمرهم مضاد للالتهابات".
وتابع "أما إن طال الحرق منطقة واسعة فيتعين التوجه إلى المستشفى حتى يشخص الطبيب درجته ويحدد العلاج الملائم".
وفي السياق، وصفت طبيبة الجلد ناتاليا فورافوتينون التي تعمل لدى وزارة الصحة التايلاندية، هذه المزاعم بـ"المضللة".
وقالت إنه "بعد التعرض لحرق يتعين تنظيف الجرح بالمياه أو المياه المالحة في أقرب وقت ممكن، مع إمكانية استخدام مرهم موضعي يحتوي على مضادات حيوية".
كما نصحت بطلب المساعدة الطبية عند التعرض للحرق، لأن علاج الحروق يختلف باختلاف حجم المنطقة المحترقة، والمكان ومدى خطورته.
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