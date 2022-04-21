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https://arabic.sputniknews.com/20220421/قط-يظهر-فجأة-خلف-مذيعي-أخبار-في-التلفزيون-الكويتي-على-الهواء-فيديو-1061438587.html
قط يظهر فجأة خلف مذيعي أخبار في التلفزيون الكويتي على الهواء... فيديو
قط يظهر فجأة خلف مذيعي أخبار في التلفزيون الكويتي على الهواء... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور قط خلف مذيعي الأخبار في القناة الثانية بالتلفزيون الكويتي. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T08:28+0000
2022-04-21T08:28+0000
نادي الفيديو
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ويظهر قط رمادي في الفيديو يمر خلف مذيع ومذيعة نشرة الأخبار اللذان واصلا تقديم النشرة بهدوء دون الاهتمام بأمر القط الدخيل.ومر القط بسلام دون إحداث الفوضى المعروفة عن القطط، إلا أن المقطع أثار تفاعل مشاهديه وسخر بعضهم من تلك الواقعة الغريبة.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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نادي الفيديو

قط يظهر فجأة خلف مذيعي أخبار في التلفزيون الكويتي على الهواء... فيديو

08:28 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Evgenya Novozhenina / الذهاب إلى بنك الصورلأول مرة، منذ 30 عاما، ظهر قط الغابة في حديقة موسكو للحيوانات
لأول مرة، منذ 30 عاما، ظهر قط الغابة في حديقة موسكو للحيوانات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Evgenya Novozhenina
/
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور قط خلف مذيعي الأخبار في القناة الثانية بالتلفزيون الكويتي.
ويظهر قط رمادي في الفيديو يمر خلف مذيع ومذيعة نشرة الأخبار اللذان واصلا تقديم النشرة بهدوء دون الاهتمام بأمر القط الدخيل.
ومر القط بسلام دون إحداث الفوضى المعروفة عن القطط، إلا أن المقطع أثار تفاعل مشاهديه وسخر بعضهم من تلك الواقعة الغريبة.
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