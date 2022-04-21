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https://arabic.sputniknews.com/20220421/قوات-الأمن-العراقية-تضبط-طائرات-دون-طيار-في-محافظة-ديالى-كانت-تستهدف-مصفاة-للنفط-1061445420.html
قوات الأمن العراقية تضبط طائرات دون طيار في محافظة ديالى كانت تستهدف مصفاة للنفط
قوات الأمن العراقية تضبط طائرات دون طيار في محافظة ديالى كانت تستهدف مصفاة للنفط
تمكنت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، من الاستحواذ على طائرات هجومية أحادية الاتجاه دون طيار في محافظة ديالى، شرقي البلاد، يُشتبه في استهدافها مصفاة للنفط. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T11:09+0000
2022-04-21T11:09+0000
أخبار العراق اليوم
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بغداد - سبوتنيك. قال مصدر أمني عراقي لوكالتنا، إن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية استحوذت على طائرات دون طيار هجومية أحادية الاتجاه قبل أن يتم إطلاقها في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، شرقي البلاد".وأشار المصدر إلى أنه يُشتبه في أن هذه الطائرات كانت تهدف إلى شن هجوم على مصفاة للنفط في البلاد.وكان مصدر في التحالف الدولي قد أكد لـ"سبوتنيك"، إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق.وقال المصدر، إن "قوات التحالف داخل قاعدة عين الأسد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من السياج الخارجي للقاعدة دون وقوع خسائر".وتثير تلك الهجمات قلق المسؤولين العسكريين في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من 3500 عنصر من قوات التحالف.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الحكومة-العراقية-تكشف-حقيقة-مهاجمة-طائرات-مسيرة-مصنع-البتروكيمياويات-في-البصرة-1060693499.html
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أخبار العراق اليوم

قوات الأمن العراقية تضبط طائرات دون طيار في محافظة ديالى كانت تستهدف مصفاة للنفط

11:09 GMT 21.04.2022
© وزارة دفاع روسيا / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق طائرة مسيرة أثناء تدريب القوات المسلحة الروسية
إطلاق طائرة مسيرة أثناء تدريب القوات المسلحة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© وزارة دفاع روسيا
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تمكنت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، من الاستحواذ على طائرات هجومية أحادية الاتجاه دون طيار في محافظة ديالى، شرقي البلاد، يُشتبه في استهدافها مصفاة للنفط.
بغداد - سبوتنيك. قال مصدر أمني عراقي لوكالتنا، إن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية استحوذت على طائرات دون طيار هجومية أحادية الاتجاه قبل أن يتم إطلاقها في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، شرقي البلاد".
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الحكومة العراقية تكشف حقيقة مهاجمة طائرات مسيرة مصنع البتروكيمياويات في البصرة
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وأشار المصدر إلى أنه يُشتبه في أن هذه الطائرات كانت تهدف إلى شن هجوم على مصفاة للنفط في البلاد.
وكان مصدر في التحالف الدولي قد أكد لـ"سبوتنيك"، إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق.
وقال المصدر، إن "قوات التحالف داخل قاعدة عين الأسد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من السياج الخارجي للقاعدة دون وقوع خسائر".
وتثير تلك الهجمات قلق المسؤولين العسكريين في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من 3500 عنصر من قوات التحالف.
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