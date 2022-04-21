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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/قوات-دونيتسك-تعلن-مقتل-57-قوميا-أوكرانيا-خلال-يوم-واحد--1061439592.html
قوات دونيتسك تعلن مقتل 57 قوميا أوكرانيا خلال يوم واحد
قوات دونيتسك تعلن مقتل 57 قوميا أوكرانيا خلال يوم واحد
أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، عن مقتل 57 قوميا أوكرانيا خلال يوم واحد، كما تم تدمير معدات عسكرية والاستيلاء على أخرى. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T08:47+0000
2022-04-21T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وجاء في بيان الجمهورية على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجح جنودنا في تصفية 57 من القوميين الأوكرانيين، بالإضافة لتدمير موقع إطلاق واحد لمدفع هاون من عيار 120 ملم، ودبابة واحدة، وعربة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعتين. وتم الاستيلاء على مركبة قتال مشاة وناقلتي جند مصفحتين".هذا وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-400-مرتزق-ما-زالوا-في-أزوفستال-1061338917.html
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أخبار جمهورية دونيتسك

قوات دونيتسك تعلن مقتل 57 قوميا أوكرانيا خلال يوم واحد

08:47 GMT 21.04.2022
© Sputnik . John Trast / الذهاب إلى بنك الصوردبابات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بالقرب من دبالتسيف، 25 فبراير 2015
دبابات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بالقرب من دبالتسيف، 25 فبراير 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . John Trast
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أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، عن مقتل 57 قوميا أوكرانيا خلال يوم واحد، كما تم تدمير معدات عسكرية والاستيلاء على أخرى.
وجاء في بيان الجمهورية على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجح جنودنا في تصفية 57 من القوميين الأوكرانيين، بالإضافة لتدمير موقع إطلاق واحد لمدفع هاون من عيار 120 ملم، ودبابة واحدة، وعربة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعتين. وتم الاستيلاء على مركبة قتال مشاة وناقلتي جند مصفحتين".
هذا وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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