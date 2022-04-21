https://arabic.sputniknews.com/20220421/قوات-دونيتسك-تعلن-مقتل-57-قوميا-أوكرانيا-خلال-يوم-واحد--1061439592.html
قوات دونيتسك تعلن مقتل 57 قوميا أوكرانيا خلال يوم واحد
قوات دونيتسك تعلن مقتل 57 قوميا أوكرانيا خلال يوم واحد
أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، عن مقتل 57 قوميا أوكرانيا خلال يوم واحد، كما تم تدمير معدات عسكرية والاستيلاء على أخرى. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T08:47+0000
2022-04-21T08:47+0000
2022-04-21T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وجاء في بيان الجمهورية على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجح جنودنا في تصفية 57 من القوميين الأوكرانيين، بالإضافة لتدمير موقع إطلاق واحد لمدفع هاون من عيار 120 ملم، ودبابة واحدة، وعربة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعتين. وتم الاستيلاء على مركبة قتال مشاة وناقلتي جند مصفحتين".هذا وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-400-مرتزق-ما-زالوا-في-أزوفستال-1061338917.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
قوات دونيتسك تعلن مقتل 57 قوميا أوكرانيا خلال يوم واحد
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أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، عن مقتل 57 قوميا أوكرانيا خلال يوم واحد، كما تم تدمير معدات عسكرية والاستيلاء على أخرى.
وجاء في بيان الجمهورية على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجح جنودنا في تصفية 57 من القوميين الأوكرانيين، بالإضافة لتدمير موقع إطلاق واحد لمدفع هاون من عيار 120 ملم، ودبابة واحدة، وعربة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعتين. وتم الاستيلاء على مركبة قتال مشاة وناقلتي جند مصفحتين".
هذا وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.