https://arabic.sputniknews.com/20220421/قوات-لوغانسك-تطهر-الطريق-المؤدي-إلى-مدينة-خاركوف-1061444857.html
قوات لوغانسك تطهر الطريق المؤدي إلى مدينة خاركوف
قوات لوغانسك تطهر الطريق المؤدي إلى مدينة خاركوف
قال وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، ايغور كورنيت، إن وحدات جمهورية لوغانسك الشعبية طهرت الطريق المؤدي إلى مدينة خاركوف. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T11:01+0000
2022-04-21T11:01+0000
2022-04-21T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وأضاف كورنيت "الآن الطريق إلى منطقة خاركوف من جمهورية لوغانسك الشعبية سالك وآمن، ويمكن استخدامه لضمان الإمداد اللوجستي بالأغذية، وضمان الحياة الطبيعية للسكان المدنيين".وأشار كورنيت إلى أن القوات شقت طريقها بنجاح في مناطق القتال، باستثناء جيوب صغيرة في كل من سيفيرودونيتسك وليزيتشانسك".هذا وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
قوات لوغانسك تطهر الطريق المؤدي إلى مدينة خاركوف
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قال وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، ايغور كورنيت، إن وحدات جمهورية لوغانسك الشعبية طهرت الطريق المؤدي إلى مدينة خاركوف.
وأضاف كورنيت "الآن الطريق إلى منطقة خاركوف من جمهورية لوغانسك الشعبية سالك وآمن، ويمكن استخدامه لضمان الإمداد اللوجستي بالأغذية، وضمان الحياة الطبيعية للسكان المدنيين".
وأشار كورنيت إلى أن القوات شقت طريقها بنجاح في مناطق القتال، باستثناء جيوب صغيرة في كل من سيفيرودونيتسك وليزيتشانسك".
هذا وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.